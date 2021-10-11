Fahriye Evcen'den cesur pozlar! Paylaşımı takipçilerini büyüledi

Oyuncu Burak Özçivit ile mutlu evliliği devam eden Fahriye Evcen, oğlu Karan'ı dünyaya getirdikten sonra işlerine ara vermişti.

DİZİSİ YAKINDA BAŞLIYOR

Uzun süre ekranlardan uzak kalan Fahriye Evcen, TRT'de yayınlanacak olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle hayranlarının karşısına çıkacak. 35 yaşındaki güzel oyuncu dizide Barış Arduç ile birlikte başrolde oynayacak.

KIRMIZI ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Güzelliği ve oyunculuğu ile dikkati çeken Evcen'i izlemek isteyenler dizi için gün sayarken, oyuncu sosyal medya paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor. Instagram hesabından saçlarını açık bıraktığı, kırmızı dekolteli elbisesi ile karelerini yayınlayan Fahriye Evcen, beğeni yağmuruna tutuldu. Cesur paylaşımı kısa sürede binlerce yorum alan Evcen, fotoğrafın altına, "Bir düğün hikayesi" notunu düştü.

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