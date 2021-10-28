Esra Erol ATV canlı yayın izle 28 Ekim bugün! Esra Erol canlı izle bugün! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İzleyiciler Esra Erol programı ile ilgili olarak "Esra Erol ne zaman, saat kaçta başlıyor ve Esra Erol son bölümde neler oldu?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte, Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol canlı izle! ATV Esra Erol'da canlı izle! 28 Ekim Perşembe Esra Erol'da canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV ESRA EROL'DA CANLI İZLE!

ESRA EROL KAÇTA BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de ATV'de izleyicisiyle buluşuyor.

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra Erol'da bugün...

Kahramanmaraş'tan gelen 22 yaşındaki Ali Osman Bey, 3 kardeş olduklarını, bir tane ikizi engelli kardeşi olduğunu, annesinin Ankara'da bir adamla olduğunu, o adamın engelli çocuklarına baktığını, babasının da Eskişehir'de başka bir kadınla olduğunu söyledi. Ali Osman Bey, babasının annesini aramak için Ankara'ya gittiğini ama bulamadığını, kendisinin de hep kayınvalidesi ve kayınbabası ile yaşadığını, onların sayesinde ayakta kaldığını anlattı. Aynur Hanım, Ramazan Bey ile birlikte yaşadığını, 3 onun 1 de kendi kızı olduğunu, onun 2 çocuğunun yurtta olduğunu yani evde 1 erkek 1 kız çocuk olduğunu, Ramazan Bey'in 2 çocuğunu yurda verdiğini zira maddi sıkıntıları olduğunu, bakamadığını dile getirdi. Harun Bey, eski eşinin çok yalan konuştuğunu, eşyalardan bahsettiğini, engelli oğlu için eşinin kendisini kandırıp kendisinden ayrıldığını, meğerse eşinin sevdiği biri olduğunu, ondan dolayı kendisinden ayrıldığını, o adamla da birlikte olamadığı için kendisi ile 9 sene dini nikahla evlendiğini söyledi. Yayından 2 saat sonra Sema'nın bulunduğu söylenirken Sema'nın yanına gidildi ve Sema annesinin olmadığını, kendisinin aranmamasını istedi.

Sema stüdyoya geldi, Suzan Hanım gözyaşlarına boğularak kızına sarıldı. Sema, evi terk etmediğini, bir iki günlüğüne arkadaşına gittiğini, annesinin neden yayına çıktığını anlamadığını, zaten Duran'ın kardeşinin kendisini karakola götürdüğünü dile getirdi. Sema, Esra Erol'un sorusu üzerine kendisinde narkotik madde çıkmadığını, ama arkadaşına bir şey olmasın diye kendi üzerine aldığını açıkladı ve bunun üzerinden 2-3 sene geçtiğini dile getirdi. Esra Erol, Dilber Hanım'ın bulunduğunu açıklarken Ümmühan Hanım ve Mehmet Bey gözyaşları içinde teşekkür etti. Mehmet Bey Esra Erol'a dua edip Esra Erol olmasa bulamayacağını, emniyete de gittiğini, bilgi alamadıklarını, 26 senelik ömrünü kızının 3-4 ay içinde bitirdiğini, aştan ekmekten kesildiklerini söyledi. Musa Bey ve Amine Hanım anlaşmalı olarak boşandı.

Taraflar birbirine yol açıklığı diledi. Amine Hanım iftiralar konusunda eşine hakkını helal etmediğini söylerken Musa Bey de eşine hakkını helal etmediğini belirtti. Hatice Hanım, oğlunun yol yakınken dönmesini isteyince Sedanur, eşinin elini tutup bu eli hiç bırakmayacağını belirtti. Hatice Hanım, madem gelini seviyorsa neden oğlunun arkadaşına kaçtığını sordu. Sedanur, o kişinin kayınvalidesinin parası ile tutulduğunu ifade etti. İlkay Hanım, sonra kayınvalidesi ile konuştuğunu, Hatice abla çok iyi bir insan dediğini ifade edince Hatice Hanım zaten hiç kötülük etmediğini, çocuğuna bile baktığını belirtti.

ESRA EROL'DA SON BÖLÜM İZLE!

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