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Eşine ihanet ettiği ortaya çıktı! Böyle ifşa etti

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Eşine ihanet ettiği ortaya çıktı! Böyle ifşa etti

Paris Saint-Germain'in yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Wanda Nara, 2 çocuğunun babası Mauro Icardi'yi ihanetle suçladı. İşte şok gelişmenin perde arkası...

Yıllar önce Maxi Lopez'den ayrılıp Lopez'in yakın arkadaşı Mauro Icardi ile evlenen Nara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 2 çocuğunun babasını ihanetle suçladı.

Psg'nin yıldız futbolcusu Icardi ile Wanda Nara çifti ayrılmanın eşiğine geldi. Arjantinli yıldız forvet Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı aldattığı yönünde çıkan haberler gündeme bomba gibi düştü. Olayın duyulmasının ardından Wanda Nara Instagram'dan gizemli bir mesaj paylaştı.

BÖYLE KÜFÜR ETTİ

Daha sonra mesajı silen Wanda, bir kez daha paylaşınca iddialar güçlendi. Mauro İcardi'nin kendisine sadakatsizlik yaptığını belirten Wanda Nara, eşi Icardi'nin kendisini aldattığı yönünde bir gönderi paylaştı.

Wanda Nara yaptığı paylaşımda, "Bir o…. için aileni mahvettin" ifadelerini kullandı. Icardi'nin aynı zamanda menajeri olan Nara bu mesajın ardından eşini takipten çıkardı.

İcardi'nin Arjantinli oyuncu ve model China Suarez ile yasak aşk yaşadığı konuşuluyor.

Yaşanan gelişmeler ayrılık yönündeki haberler i alevlendirirken Icardi'nin eşi, birlikte oldukları tüm fotoğrafları kaldırdı. 2013 yılından beri birlikte olan Mauro ve Wanda çiftinin altı ve dört yaşlarında iki kızı bulunuyor.

Daha önce yaptığı açıklamada Icardi'nin cinselliğe bakış açısını duyuran Wanda Nara, "Futbolcular maçlardan önce cinsel ilişkiye girmeyi deneyebilir ancak Mauro çok profesyonel bir futbolcu. Maçlardan önce hiçbir şey yapmıyor. Eğer maçı kazanmışlarsa akşam eve geldiği zaman cinsel ilişkiye girmek istiyor. Kaybettikleri zaman yüzüme bile bakmak istemiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Wanda Nara aynı zamanda eşi Mauro Icardi'nin de menajerliğini üstleniyor.

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