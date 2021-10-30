Elif Avcı kimdir? Elif Avcı kaç yaşında, nereli? Elif Avcı hayatı ve biyografisi!

Elif Avcı, 2007 yılında T.R.T. İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu korist ve solistliğine, kazandığı sınav sonucunda sahip olmuştur. Burada da repertuar çalışmalarını şef Erol Köker yönetiminde sürdürmüştür. Peki, Elif Avcı kimdir? Elif Avcı kaç yaşında, nereli? Elif Avcı mesleği nedir? Elif Avcı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ELİF AVCI KİMDİR?

Türk halk müziği ses sanatçısı Elif Avcı, 21 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş ve aslen Malatya'lıdır. İlköğretimini Fatih Kocamustafapaşa İlköğretim Okulu'nda, ortaöğretimini Fatih Yedikule Lisesi'nde ve Lisans öğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümünde yapmıştır.

Kulağına ismi vesilesiyle okunan ezan eşliğinde Türk Müziğindeki koma zenginliğinin farkına varmış ve "Her müziğin başı halk müziğidir." diyerek çıktığı bu yolda kültürünün simgesi olan türküleri kendine daim rehber kılmıştır.

Çok küçük yaşlarda, T.R.T. 4 Stüdyo Konserlerini izlemeyi yeğleyip, halen beğenerek dinlediği sanatçılara özenerek kendine idol tutmaya başlamıştır. O zamanlar bunun ona vermiş olduğu haz halen olduğu gibi gerçekten çevresindekilerin ilgisini çekebilecek düzeydeymiş.

Türk Halk Müziğini icra etmenin hayatının bir demirbaşı olduğunun farkına ise, lise yıllarında sevgili müzik öğretmeni Gönül Kaymanlı Ceyhan'ın teşviki ile varmış ve böylece son kararını vermiştir. Yine o yıllarda ona Türk kültürünü türküler eşliğinde tanıtan, öğretmeninden repertuar ve konservatuara hazırlık dersleri almıştır.

Elif Avcı, bu dönemde liseler arası Türk Halk Müziği yarışmalarından bazı dereceler almıştır. Bunlardan bazıları; Türk Halk Müziği 2005 Fatih solo ilçe birinciliği, Türk Halk Müziği 2006 Fatih solo ilçe üçüncülüğü ve bunun gibi.

Kısa bir dönem İstanbul Belediyesinin hazırlamış olduğu etkinliklerde sahne almış, 2006 yılında İSMEK Fındıkzade Müzik İhtisas Merkeziyle tanışmış ve Burada; Türk halk müziği, solfej, repertuar, koro eğitimi ve yöresel tavır derslerini almıştır.

"Ben türkülerimi Söylemeliyim", diyerek çıktığı yolda ilk olarak Doğu ve Güneydoğu'yu seçmiş ve bu yöre üzerinde Türk folklorunu tanımaya başlamıştır. Barak, Hoyrat ve Mayalar üzerinde hançere teknikleri, kelime telaffuzları, kısaca yöresel tavrı ön planda tutarak türküleri icra etmeye çalışmıştır. Sonra sırasıyla; Kerkük, Azerbaycan, Orta Anadolu, Rumeli, Karadeniz ve diğer yöreler üzerinde de yöresel tavır çalışmaları içinde bulunmuştur.

lif Avcı, 2007 yılında T.R.T. İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu korist ve solistliğine, kazandığı sınav sonucunda sahip olmuştur. Burada da repertuar çalışmalarını şef Erol Köker yönetiminde sürdürmüştür.

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