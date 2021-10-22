Edis, Türkiye turnesine İstanbul'da muhteşem bir konserle başladı

'Arıyorum' single'ı ile müzik listelerinde zirvedeki yerini koruyan Edis , Icrypex ile Türkiye turnesine başladı. Turnenin ilk konseri önceki gece Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda muhteşem şovlarla gerçekleşti. Edis için Harbiye'ye gelen binlerce izleyici, muhteşem bir enerjiyle konser bitene kadar ünlü yıldıza eşlik etti. Edis, "Benim için çok özel bir akşam. İnanılmaz güzel bir enerjiniz var. Bu akşam müziği yaşayalım" diyerek konserine başladı. Bugüne kadar milyonların dilinde plesenk olan şarkılarını seslendirenEdis, 'Rolling in The Deep', 'Mavişim' gibi şarkılara yaptığı uyarlama ile binlerce hayranından büyük alkış aldı.

Bu yıl içerisinde Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda ikinci kez konser veren ünlü yıldızın şarkılarınaeşlik eden hayranları bir an olsun yerine oturmadı ve tüm şarkıları Edis ile birlikte söyledi.

Sanatçıyı izlemeye gelenler arasında Amerika'dan gelen Warner Music Genel Müdür Yardımcısı Alfonso Perez Soto da yer aldı. Konseri ayrıca Çağla Şıkel, Oğulcan Engin, Hakan Baş, Sami Hamidi, İbrahim Selim ve Selin Şekerci, Mahmut Orhan, Melikşah Altuntaşgibi isimler de izledi. Edis'in Icrypex Türkiye turnesi 31 Ekim Bursa, 6 Kasım Kayseri, 7 Kasım Ankara, 13 Kasım Gaziantep, 14 Kasım Diyarbakır, 18 Kasım İzmir ve 19 Kasım'da Denizli'de devam edecek.