Edho final mi yaptın? EDHO hangi kanalda? sorularına yanıt aranıyor. Geçtiğimiz salı akşamı yeni sezon ilk bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkacaktı. Ancak dizi yayın akışında yer almadı ve yeni sezon bölümlerine dair ise bir açıklama gelmemişti. Eşkıya'nın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca paylaşımla son noktayı koydu. EDHO final mi yaptı, hangi kanalda?

EDHO FİNAL Mİ YAPTI?

EDHO'nun geçen hafta yayınlanmaması, diziseverler tarafından çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır'ı Oktay Kaynarca, dizinin bitip bitmediği hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulunarak veda mesajı yayımladı.

Oktay Kaynarca, ''At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim... Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…'' ifadelerini kullandı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NEDEN BİTTİ?

Magazin gündeminde konuşulan konular arasında yer alan iddialarda, dizinin kanal değiştireceği belirtilmişti. Ancak başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, dizinin bittiğini belirtti.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

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