Ece Üner'in programında Aşk-ı Memnu olayı! Seda Akbalık: Karım, beni yeğenimle aldattı - Haberler Magazin
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Ece Üner'in programında Aşk-ı Memnu olayı! Seda Akbalık: Karım, beni yeğenimle aldattı

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Ece Üner'in programında Aşk-ı Memnu olayı! Seda Akbalık: Karım, beni yeğenimle aldattı

Sunuculuğunu Ece Üner'in yaptığı Susma programında yıllar önce yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki hikayenin bir benzeri işlenmeye başlandı. Karısının kendisini yeğeniyle aldattığını söyleyen Sedat Akbalık, canlı yayına çıkarak yardım istedi. Dün yayınlanan bölüme ise Sedat, eşi ve yeğeninin yüzleşmesi damga vurdu.

Kanal D'nin sunuculuğunu deneyimli isim Ece Üner'in yaptığı Ece Üner İle Susma programında ilginç bir olay işlenmeye başlandı. Sedat Akbalık isimli kişi, canlı yayında eşinin kendisini yeğeni ile aldattığını söyledi.

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER

Akbalık'ın "Beni yeğenimle aldattı" dediği eşi Nesrin, önceki gün stüdyoya geldi. Murat ile birlikteliğini kabul eden Nesrin "Sedat eve ve çocuklara bakmıyordu ben de boşluğa düştüm" dedi. Sedat'ın ablasından ise Nesrin'in, Sedat'ı daha önce pek çok kişiyle aldattığını, Sedat'ın bu durumu bilip sustuğunu söyledi. Ablası ayrıca Sedat'ın, maaş alabilmek için çocuklarının velayetini istediğini iddia etti.

"SEDAT VE MURAT, KIZIMIN ÜZERİNDEN PARA KAZANIYORLAR"

Büyük yüzleşmenin yaşandığı olaya Nesrin'in babası da dahil oldu. Canlı yayına telefonla bağlanan baba, "Sedat eve farklı adamlar getirerek kızıma hangi yoldan olursa olsun para kazandırmak istedi" dedi. Murat'ın da bu işin içinde olduğunu söyleyen baba, "İkisi bir olup kızımın üzerinden para kazanmak istiyorlardı" iddiasında bulundu.

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Ece Üner'in programında Aşk-ı Memnu olayı! Kendisini yeğeniyle aldatan karısından af diledi

Ece Üner'in programında Aşk-ı Memnu olayı! Kendisini yeğeniyle aldatan karısından af diledi
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Haber: Ece Üner'in programında Aşk-ı Memnu olayı! Seda Akbalık: Karım, beni yeğenimle aldattı - Haberler Magazin
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