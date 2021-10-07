Ece Ronay ve nişanlısından canlı yayında şok sözler

Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir, dün akşam Mehmet Ali Erbil ile bir araya gelmişti. Hatta ikili sosyal medyadan video yayımlamış ve Ece Ronay çok sinirlenmiş "Erkek kendi arasında anlaşmış. Sanırım artık nişanlım değil" demişti.

Ece Ronay bu sabah TV 8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Mehmet Ali Erbil'in kendisini silahlı adamlarla karşıladığını iddia eden Mehmet Bilir, herkesi şoke etti.

"SİLAHLI ADAMLAR VARDI"

Programa bağlanan Mehmet Bilir ise dün gecenin detaylarını anlattı. Mehmet Bilir açıklamasında "Çevremden de çok telefon alınca konuyu çözmek için Mehmet Ali Erbil'le görüşmek istedim. Beni evine davet etti. Dün akşam saat 8'de Sarıyer'deki evine gittim. Evinin önü çok kalabalıktı silahlı adamlar falan vardı. Arayıp sen beni tongaya mı düşürmeye çalışıyorsun kapıda silahlı adamlar var dedim. 'Sıkıntı yok gel' dedi. Girdik içeri normal konuştuk.

Ben dedim Ece'nin böyle konularla gündem olmasını istemiyorum. Ben Ece'yi bu durumdan çıkartmak istiyorum. Senden bir özür mesajı bekliyorum. 'Ben yaparım senin için sorun yok' dedi. İlk defa böyle bir olayla karşı karşıya geldiğim için ne yapacağımı bilemedim. Bana 'Ece'yi sattın, kaç para aldın' gibi mesajlar atıldı.

"ONUN PARASINA İHTİYACIM YOK"

Benim Mehmet Ali Erbil'in parasına ve ününe ihtiyacım yok. Ece benim böyle bir şeye ihtiyacım olmadığını çok iyi biliyor. Bu konu beni rahatsız ettiği için görüşme yaptım. Ben evden çıktıktan sonra videoda özür dilenen kısımlar silinmiş. Benim de kardeşlerim var böyle bir şey asla kabul edilemez. Ece'nin böyle gündem olması beni çok rahatsız ediyor. Ben bu olayda Ece'ye herhangi bir tepki de göstermedim."

YAŞADIĞI DRAM ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ece Ronay'ın Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüdüğü ortaya çıktı. Ronay "Evde yaşanan tatsızlıkardan ve şiddetten ötürü Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüdüm. Şimdi daha kötü bir yolda olabilirdim ama olmadım" sözleriyle duygulandırdı. Ronay, yaşadığı aile dramını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Ece Ronay'ın her daim arkasında olduğunu söyleyen Mehmet Bili ise yanlış anlaşıldığı için nişanlısından özür diledi.

Ece Ronay, dün öğle saatlerinde adliyeye giderek kendisine cinsel içerikli mesajlar atan Mehmet Ali Erbil hakkında 2 ay süre ile koruma kararı aldırmıştı.

"İYİ NİYETİMİ SUİSTİMAL EDİYOR"

Ronay'ın bu sözleri sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan Erbil, "İyi niyetimi korudukça suistimal dozunu arttıran bu kadının Z kuşağının gölgesine saklanıp çirkinliklerini kapatabileceğini düşünmesi üzücü. Benim geçmişime, kariyerime ve sahip olduğum değerlere dil uzatmak kimsenin haddi değildir. Bu konuda son açıklamamdır, konu Yüce Türk yargısındadır" dedi.

İŞTE MEHMET ALİ ERBİL'İN YENİ AÇIKLAMASI

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