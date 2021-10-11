Dünyaca ünlü Maher Zain Esenler'de konser verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünyaca ünlü Maher Zain Esenler'de konser verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünyaca ünlü Maher Zain Esenler'de konser verdi Maher Zain 2 yıl aradan sonra Türkiye'de Esenler Belediyesi Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu açılış programları kapsamında dünyaca ünlü sanatçı Maher Zain sahne aldı.

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Dünyaca ünlü Maher Zain Esenler'de konser verdi

Maher Zain 2 yıl aradan sonra Türkiye'de

İSTANBUL - Esenler Belediyesi Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu açılış programları kapsamında dünyaca ünlü sanatçı Maher Zain sahne aldı. İki yıl aradan sonra Türkiye'deki ilk konserine çıkan Maher Zain sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Esenler Belediyesi, "2021-2022 Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu açılışı programları kapsamında Lübnan asıllı Müslüman şarkıcı Maher Zain'i Esenler'e davet etti. 6 ayrı dilde şarkı söylemesiyle tanınan Maher Zain, iki yıl aradan sonra Türkiye'deki ilk konserini Esenler'de verdi. Dünya çapında tanınan ve Türkiye'de de ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Zain, Esenler Dörtyol Meydanı'nda sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan bu özel konserde sevenleri doyasıya eğlendi.

"Bütün şarkılarını dinliyorum"

Konsere gelen Regat Tanzo, "Çok seviyorum kendisini, bütün şarkılarını dinliyorum. Burada olduğum içinde çok mutluyum. Benim için gayet güzel geçiyor" diye konuştu.

"Pendik'ten onun için kalkıp buraya geldim"

Kendisine çok büyük hayran olduğunu belirten Hicret Güneş, "Çok seviyorum ve çok büyük hayranıyım. 18 yaşımdan beri dinliyorum. Pendik'ten onun için kalkıp buraya geldim. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü Maher Zain Esenler'de konser verdi

Dünyaca ünlü Maher Zain Esenler'de konser verdi

Dünyaca ünlü Maher Zain Esenler'de konser verdi

Dünyaca ünlü Maher Zain Esenler'de konser verdi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

 Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 5 ton kokainle ilgili Narkotik'ten açıklama

Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 5 ton kokainle ilgili Narkotik'ten açıklama
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan İdo Tatlıses Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Cristiano Sergio Perez Stefan Kuntz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dünyaca ünlü Maher Zain Esenler'de konser verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 09:40:13. #1.12#