Danilo Zanna'dan MasterChef Türkiye'de 3 yıl sonra bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı - Haberler Magazin
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Danilo Zanna'dan MasterChef Türkiye'de 3 yıl sonra bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Danilo Zanna'dan MasterChef Türkiye'de 3 yıl sonra bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı

Dün akşam eleme bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'de 3 yıl aranın ardından bir ilk yaşandı. Şef Danilo Zanna, yemeğini çok beğendiğini Hasan'a övgüler düzerek tebrik etmek için kaşık attı.

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı Masterchef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Araz, Hasan, Ateş, Burcu, Mert ve Safanur, yarışmada bir hafta daha kalmak için kıyasıya mücadele etti.

HASAN'IN TABAĞI KAŞIK ATTIRDI

Eleme oyununun ilk etabından şefler, yarışmacılardan 40 dakikada haşhaş kullanarak yemek yapmalarını istedi. Bu turda en başarılı yemeği yapan Hasan, Danilo Zanna'nın sürpriziyle neye uğradığını şaşırdı. Danilo Şef 3 yıl sonra bir yarışmacıya kaşık attığını belirterek Hasan'a övgü dolu sözler yağdırdı.

ÖVGÜLER KARŞISINDA GÖZLERİ DOLDU

Hasan'ın ise bu güzel sözler sonrasında gözleri doldu. Şaşkınlığını gizleyemeyen Hasan'a arkadaşları alkışlarla büyük destek oldu.

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Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
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