Camdaki Kız'ın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, yasak aşkıyla konuşurken eşine yakalanıyor - Haberler Magazin
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Camdaki Kız'ın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, yasak aşkıyla konuşurken eşine yakalanıyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Her bölümü büyük bir merakla izlenen Camdaki Kız'ın 14. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Eşi Nalan'la yakınlaşmasına rağmen yasak aşkı Cana'dan vazgeçemeyen Sedat, fena halde yakalanıyor. Gece yarısı aradığı Cana'ya "Bazen belli edemesem de seni çok seviyorum" derken Nalan'a her şeyi duyuyor.

Başrollerin Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandırdığı Camdaki Kız, yarın akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin 14. bölümünün 2. fragmanında ise Sedat, Cana'ya aşkını ilan ederken eşine yakalanıyor.

Şoför olarak işe başlayan Hayri, Nalan'a bir hediye veriyor. Öte yandan Sedat, ablası Selen'e kendisine yaptığı iyilikleri babasının gözüne girmek için yaptığını söyleyerek tartışıyor.

Camdaki Kız'ın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, yasak aşkıyla konuşurken eşine yakalanıyor

Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Feride, kızı Nalan'ı zorlamaya devam ediyor. Nalan ise eşi Sedat ile romantik anlar yaşıyor. Ancak gece yarısı yasak aşkı Cana'yı arayan Sedat, "Bazen belli edemesem de seni çok seviyorum. Senden önemli hiçbir şey yok bu hayatta" diyor. Balkonda konuşan Sedat Nalan'a yakalanıyor.

Camdaki Kız'ın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, yasak aşkıyla konuşurken eşine yakalanıyor

Kalp krizi geçiren Rafet'in hayatını kurtaran Hayri'ye minnet duyan Rafet, ona şoförü olarak iş verir. Rafet, eve döndüğünde ise tüm aileyi şaşırtan ve taşları yerinden oynatacak kararını açıklar. Hakkında çıkan haberler le ilgili Feride'den özür dilese de annesinin gönlünü alamayan Nalan; Sedat'a otelde beklenmedik bir sürpriz yapar.

Camdaki Kız'ın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, yasak aşkıyla konuşurken eşine yakalanıyor

Camdaki Kız'ın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, yasak aşkıyla konuşurken eşine yakalanıyor

Camdaki Kız'ın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, yasak aşkıyla konuşurken eşine yakalanıyor

Camdaki Kız'ın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, yasak aşkıyla konuşurken eşine yakalanıyor
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Haber: Camdaki Kız'ın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, yasak aşkıyla konuşurken eşine yakalanıyor - Haberler Magazin
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