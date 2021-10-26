Çağla Atlı kimdir? Çağla Atlı kaç yaşında, nereli? Çağla Atlı biyografisi!

Geçmiş dönemde Kanal A televizyonun da sunucu ve spiker olarak görevde bulunmuş, 2019 yılından bu yana ise TV100 ekranlarında Haber Spikeri olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Haber ve tartışma programı olarak ekranlarda yayınlanan Şimdi Konuşalım isimli programa devam etmekte. Peki, Çağla Atlı kimdir? Çağla Atlı kaç yaşında, nereli? Çağla Atlı mesleği nedir? Çağla Atlı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÇAĞLA ATLI KİMDİR?

Giresun Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünü başarı ile tamamlayan Çağla Atlı, 2020 yılında ise Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur.

Geçmiş dönemde Kanal A televizyonun da sunucu ve spiker olarak görevde bulunmuş, 2019 yılından bu yana ise TV100 ekranlarında Haber Spikeri olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Haber ve tartışma programı olarak ekranlarda yayınlanan Şimdi Konuşalım isimli program her pazar saat 21:30'da Tv100 kanalında devam etmektedir. Ayrıca Hafta Sonu Ana Haber'i saat 19:30'da sunmaya devam etmektedir.

11 Ağustos 2018 tarihinde evlenmiştir, eşi ise televizyon ekranların tanınan isimlerinden Tahsin Güner'dir.

Maalesef başarılı sunucunun aslen nereli olduğu, doğum yeri, doğum tarihi, yaşı gibi merak edilen bilgilerine henüz ulaşılamamıştır.

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