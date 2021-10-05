Burak Sergen'in 4 aylık eşi Nihan Ünsal'ın ihanetine uğradığı iddia edildi... Eski eş Işıl Sergen'den destek!

Işıl Sergen hem Burak Sergen'e 'güçlü ol' mesajı verdi, hem de hakkındaki haberler e açıklık getirdi.

"İyi ya da kötü günler hepimiz için. Kimsenin kötü günüyle sevinen bir insan asla olmadığım gibi oğlumun babasının bu durumdan en güçlü şekilde çıkacağına da eminim . İçinde bulunmadığım durumlarda da yorum yapmak ve konuşmak asla istemiyorum . Sadece adımın geçtiği kısımla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldım . Bu gün haber sitelerine düşen haberin içinde, Burak beyle boşanma anlaşmamızda "15 milyon tazminat" aldığıma dair bölüm tamamen gerçek dışıdır . O zaman da açıkladığımız gibi dostane bir anlaşmalı boşanma gerçekleştirdiğimiz için kimsenin kimseden tazminat alacağı doğmamıştır . Yapılan yorumlara istinaden bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım . Bir ricam da bu gün çıkan haberler de lütfen oğlumun dahil olduğu fotoları kullanmayınız . Hassasiyetinize teşekkür ediyorum. Işıl Sergen"

FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Oyuncu Burak Sergen, eşi Nihan Ünsal ile yer aldığı fotoğrafların tamamını Instagram sayfasından sildi. Nihan Ünsal ile sosyal medya hesabını kapattı.

Hürriyet - Magazin Haberleri