Burak Sergen dört ay önce evlendiği eşi Nihan Ünsal'ın ihanetine uğradı!

Nihan Ünsal'ın İzmirli bir işadamıyla yaşadığı ilişkinin fotoğraflarla kanıtlandığı da iddialar arasında yer aldı. Sergen'in menajerlik şirketi şu açıklamayı yaptı: "Burak Bey kenara çekildi ve olanları izliyor. İhanet olayı doğru ki dava açıyor. Boşanma olayı da doğru."

ESKİ EŞİNDEN DESTEK

Burak Sergen'in eski eşi ve oğlu Cansın'ın annesi Işıl Sergen'den usta oyuncuya destek gecikmedi. Işıl Sergen hem Burak Sergen'e 'güçlü ol' mesajı verdi, hem de hakkındaki haberler e açıklık getirdi.

"İyi ya da kötü günler hepimiz için. Kimsenin kötü günüyle sevinen bir insan asla olmadığım gibi oğlumun babasının bu durumdan en güçlü şekilde çıkacağına da eminim . İçinde bulunmadığım durumlarda da yorum yapmak ve konuşmak asla istemiyorum . Sadece adımın geçtiği kısımla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldım . Bu gün haber sitelerine düşen haberin içinde, Burak beyle boşanma anlaşmamızda "15 milyon tazminat" aldığıma dair bölüm tamamen gerçek dışıdır . O zaman da açıkladığımız gibi dostane bir anlaşmalı boşanma gerçekleştirdiğimiz için kimsenin kimseden tazminat alacağı doğmamıştır . Yapılan yorumlara istinaden bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım . Bir ricam da bu gün çıkan haberler de lütfen oğlumun dahil olduğu fotoları kullanmayınız . Hassasiyetinize teşekkür ediyorum. Işıl Sergen"

FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Oyuncu Burak Sergen, eşi Nihan Ünsal ile yer aldığı fotoğrafların tamamını Instagram sayfasından sildi. Nihan Ünsal ile sosyal medya hesabını kapattı.

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