Bikinili pozunu paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden olay yorum: Birinci sınıf silikon - Haberler Magazin
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Bikinili pozunu paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden olay yorum: Birinci sınıf silikon

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından bikinili bir pozunu paylaştı. Şarkıcının kısa sürede binlerce beğeni alan pozuna bir erkek takipçisinden gelen "Birinci sınıf silikon" yorumu dikkat çekti.

Her yaptığı açıklama ve paylaşım gündem olan İrem Derici, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan şarkıcı, yaz aylarından kalma bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

"BİRİNCİ SINIF SİLİKON"

Instagram'da 7,2 milyon takipçisi bulunan Derici, derin göğüs dekolteli bikinili bir pozunu paylaşarak "Yaz kafasından çıkamamışımdır" notunu yazdı. Yaptırdığı estetikleri inkar etmeyen Derici'nin göğüs silikonları da dikkat çekti. Şarkıcının paylaşımını gören bir erkek takipçisi ise "Birinci sınıf silikon" yorumunu yaptı. Derici'nin paylaşımı kısa sürede 95 binden fazla beğeni aldı.

Bikinili pozunu paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden olay yorum: Birinci sınıf silikon

Bikinili pozunu paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden olay yorum: Birinci sınıf silikon
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Ecem Altan
Ecem Altan
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/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
Levent Aslan :Kaçıncı sınıf bilmiyorum ama, Neredeyse patlayacak.
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