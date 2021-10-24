Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde dolar'lar hava uçuştu
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, önceki akşam Zorlu'daki Raffles Otel'deki bir düğünde sahne aldı. Şarkıcı, kendisine dolar yağmasından sonra, yaptığı çıkışla dikkat çekti. İşte detaylar...
Berdan Mardini, Raffles Otel'de sahne aldı. Fidan-Berat Ölmez çiftinin düğününde sahne alan Mardini, söylediği şarkılarla dinleyenleri mest etti.
Sahne aldığı süre boyunca Dolar'ların havadan eksik olmadığı törende sık sık başından aşağı dolar'lar atılan Berdan Mardini, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Mardini, "Arkadaşlar dolar'ın kurundan haberiniz yok herhalde. Allah daha çok versin de biraz fazla dolar atılmadı mı sanki?" diyerek, gülümsemesi üzerine davetliler kahkaha attı.