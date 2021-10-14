Bensu Soral ile Hakan Baş boşandı! İşte ayrılık sebebi - Haberler Magazin
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Bensu Soral ile Hakan Baş boşandı! İşte ayrılık sebebi

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Bensu Soral ile Hakan Baş boşandı! İşte ayrılık sebebi

2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden kötü haber geldi. Ünlü çiftin boşandığı ortaya çıktı. İşte ünlü çifti boşanmaya götüren süreç...

Bir süredir Bensu Soral ile Hakan Baş çiftinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı biliniyordu.

Magazin dünyasının gözde çifti olarak gösterilen Hakan Baş ile Bensu Soral, bu dedikoduların üzerine aralarında sorun olduğunu ve herkesin saygı göstermesini bekleyen bir açıklama yapmışlardı. İkili hakkında ihanet dedikoduları da dolaşsa da bu haberler i de yalanlamışlardı.

SESSİZ SEDASIZ BOŞANDILAR

Gazete Magazin'in haberine göre; Evliliklerini kurtaramayan Bensu Soral ile Hakan Baş çifti, bugün resmen boşandı.

İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİ BOŞANMAYA GÖTÜREN SÜREÇ...

-Kısa süre öncesine kadar mutlulukları ile herkesi imrendiren Bensu Soral (30) ile kendisinden sekiz yaş büyük olan Hakan Baş arasında çocuk krizi patlak verdiği iddia edilmişti.

-Daha sonra Bensu Soral'ın geçtiğimiz ay final yapan Cam Tavanlar dizisindeki partneri Kubilay Aka ile çekilmiş samimi fotoğraflarına Snob Magazin ulaştı.

-Bensu Soral ve Hakan Baş evliliklerini gözden geçirmek için evlerini ayırdılar:

-Hakan Baş, geçtiğimiz hafta şarkıcı Edis'in asistanlığını yaptığı öğrenilen Simge İnce ile Nişantaşı'nda bir parti çıkışı görüntülendi.

-Bütün bu yaşananlar Bensu Soral ve Hakan Baş'ın evliliğinin bitmesine neden oldu.

Bensu Soral ile Hakan Baş boşandı! İşte ayrılık sebebi

Bensu Soral ile Hakan Baş boşandı! İşte ayrılık sebebi

Bensu Soral ile Hakan Baş boşandı! İşte ayrılık sebebi

Bensu Soral ile Hakan Baş boşandı! İşte ayrılık sebebi

Snob Magazin - Magazin Haberleri
3 yıl önce evlenen Hakan Baş ve Bensu Soral, tek celsede boşandı

3 yıl önce evlenen Hakan Baş ve Bensu Soral, tek celsede boşandı
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