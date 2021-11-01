Benim Hayatım ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Benim Hayatım hangi günler yayınlanıyor? Pazar günü mü?
Star TV'nin yeni dizisi Benim Hayatım hangi günler ekranlara geliyor merak edildi. Benim Hayatım dizisi Pazar günleri yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizi izleyicileri, Benim Hayatım ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Benim Hayatım hangi günler yayınlanıyor? Pazar günü mü? merak etti. İşte detaylar...
Benim Hayatım, yapımcılığını BVB yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete ikilinin yazdığı, yönetmenliğini Orkun Çatak yaptığı, aşk, komedi ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Benim Hayatım dizisinin yeni bölümleri hangi gün yayınlanacak araştırılıyor. Peki, Benim Hayatım ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Benim Hayatım dizisi yeni bölümü hangi gün? Pazar günleri mi? Benim Hayatım konusu ne? Benim Hayatım oyuncuları kimler?
Benim Hayatım dizisi her hafta Pazar günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.
Yapımcılığını BVB Yapım'ın (Bahadır Özdener) üstlendiği "Benim Hayatım"ın merak uyandıran ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak'ın yer aldığı "Benim Hayatım", hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.
Nilsu Berfin Aktaş : Hayat
Genco Özak : Ali
Savaş Özdemir : Ökkeş
Uğur Çavuşoğlu : Yılmaz
Nilüfer Açıkalın : Şaheste
Esra Ronabar : Handan
Ali Burak Ceylan : Ufuk
Aleyna Solaker : Yasemin
Öykü Çelik : Meral
Zeynep Kumral : Zehra
Önder Açıkbaş : Vedat
Koray Şahinbaş : Yadigar
Pelin Uluksar : Ahu
Hira Koyuncuoğlu : Pınar
Belgin Şimşek : Heves