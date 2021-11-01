Benim Hayatım ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Benim Hayatım hangi günler yayınlanıyor? Pazar günü mü?

Benim Hayatım, yapımcılığını BVB yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete ikilinin yazdığı, yönetmenliğini Orkun Çatak yaptığı, aşk, komedi ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Benim Hayatım dizisinin yeni bölümleri hangi gün yayınlanacak araştırılıyor. Peki, Benim Hayatım ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Benim Hayatım dizisi yeni bölümü hangi gün? Pazar günleri mi? Benim Hayatım konusu ne? Benim Hayatım oyuncuları kimler?

BENİM HAYATIM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benim Hayatım dizisi her hafta Pazar günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

BENİM HAYATIM KONUSU NE?

Yapımcılığını BVB Yapım'ın (Bahadır Özdener) üstlendiği "Benim Hayatım"ın merak uyandıran ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak'ın yer aldığı "Benim Hayatım", hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.

BENİM HAYATIM OYUNCULARI KİMLER?

Nilsu Berfin Aktaş : Hayat

Genco Özak : Ali

Savaş Özdemir : Ökkeş

Uğur Çavuşoğlu : Yılmaz

Nilüfer Açıkalın : Şaheste

Esra Ronabar : Handan

Ali Burak Ceylan : Ufuk

Aleyna Solaker : Yasemin

Öykü Çelik : Meral

Zeynep Kumral : Zehra

Önder Açıkbaş : Vedat

Koray Şahinbaş : Yadigar

Pelin Uluksar : Ahu

Hira Koyuncuoğlu : Pınar

Belgin Şimşek : Heves

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