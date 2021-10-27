Aşk mı yaşıyorlar? Paylaşımları ele verdi
Ünlü siyasetçi ve oyuncu Mehmet Aslan, Beşiktaş-Galatasaray derbisine saatler kala yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Aslan ile aynı noktadan aynı fotoğrafı paylaşan isim bakın kim çıktı? İşte Mehmet Aslan'ın yeni sevgilisi...
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Snob Magazin) - Snob Magazin'in özel haberine göre; Gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu Mehmet Aslan'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ilginç bir gerçeği ortaya çıktı.
Galatasaray taraftarı olan Mehmet Aslan, Beşiktaş-Galatasaray derbisine dakikalar kala The Ritz-Carlton, Istanbul Otel'inden Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ı çekip, sarı-kırmızı kalp emojileri koyarak Instagram'dan paylaştı.
Mehmet Aslan'ın aynı fotoğrafını ise şarkıcı Mustafa Sandal'ın sevgilisi Melis Sütşurup'un kardeşi Simge Sütşurup'un da yayınlaması dikkat çekti.
İkilinin aynı kareyi paylaşması, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu gündeme getirdi.
Aslan ile Sütşurup'un Instagram'dan birbirlerini takip ettikleri de ortaya çıktı.