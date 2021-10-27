Aşk mı yaşıyorlar? Paylaşımları ele verdi - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aşk mı yaşıyorlar? Paylaşımları ele verdi

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Aşk mı yaşıyorlar? Paylaşımları ele verdi

Ünlü siyasetçi ve oyuncu Mehmet Aslan, Beşiktaş-Galatasaray derbisine saatler kala yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Aslan ile aynı noktadan aynı fotoğrafı paylaşan isim bakın kim çıktı? İşte Mehmet Aslan'ın yeni sevgilisi...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Snob Magazin) - Snob Magazin'in özel haberine göre; Gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu Mehmet Aslan'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ilginç bir gerçeği ortaya çıktı.

Galatasaray taraftarı olan Mehmet Aslan, Beşiktaş-Galatasaray derbisine dakikalar kala The Ritz-Carlton, Istanbul Otel'inden Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ı çekip, sarı-kırmızı kalp emojileri koyarak Instagram'dan paylaştı.

Mehmet Aslan'ın aynı fotoğrafını ise şarkıcı Mustafa Sandal'ın sevgilisi Melis Sütşurup'un kardeşi Simge Sütşurup'un da yayınlaması dikkat çekti.

İkilinin aynı kareyi paylaşması, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu gündeme getirdi.

Aslan ile Sütşurup'un Instagram'dan birbirlerini takip ettikleri de ortaya çıktı.

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlarına beğeni yağıyor

Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlarına beğeni yağıyor

 Nesrin Cavadzade'den sevgilisi Gökhan Alkan'ın romantik paylaşımına güldüren yorum: Hesabın mı hacklendi?

Nesrin Cavadzade'den sevgilisi Gökhan Alkan'ın romantik paylaşımına güldüren yorum: Hesabın mı hacklendi?

 Oyuncu Meryem Uzerli, küvette çırılçıplak poz verdi

Oyuncu Meryem Uzerli, küvette çırılçıplak poz verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title