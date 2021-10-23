Arka Sokaklar'da izleyiciyi gözyaşlarına boğan sahne! Ali, şehit düştü - Haberler Magazin
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Arka Sokaklar'da izleyiciyi gözyaşlarına boğan sahne! Ali, şehit düştü

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Arka Sokaklar'da izleyicileri gözyaşlarına boğan bir veda yaşandı. Hüsnü Çoban ile bir operasyona katılan Ali, bombalı saldırıda şehit oldu. Dizide Ali karakterini oynayan Alp Korkmaz da kadrodan ayrıldı.

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar dün akşam 600. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Zafer Engin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, Oya Okar ve Yiğitcan Ergin gibi isimlerin canlandırdığı dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde bir veda yaşandı.

ALİ ŞEHİT DÜŞTÜ

Yeni bölümde ekip, Harun'u kaçıran teröristlerin peşine düştü. Gözünü kırpmadan teröristlerin operasyonunu sonlandırmak isteyen ekip, büyük bir hazırlık yaptı. Antalya Narkotik Şube ile ortak yapılan operasyon için Hüsnü, Emre ve Aslı görevlendirildi. Operasyon sırasında da Sniper'ı kullanan kişinin Ali olduğu söylendi. Çatışma sırasında peş peşe teröristleri vurarak ekibi koruyan Ali'ye bazuka ile saldırıldı. Ali de büyük patlamada hayatını kaybetti.

Arka Sokaklar'da izleyici gözyaşlarına boğan sahne! Ali, şehit düştü

ACI HABERİ ALAN PINAR SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ali'nin gözünün önünde öldüğü gören Hüsnü ise sinir krizi geçirdi. Cenaze ile İstanbul'a dönen Hüsnü, telefonda Mesut'a acı haberi verdi. Mesut da Rıza Baba'nın evine giderek Pınar'a eski eşi Ali'nin şehit olduğunu söyledi. Acı haberi alan Pınar ise sinir krizi geçirdi.

Arka Sokaklar'da izleyici gözyaşlarına boğan sahne! Ali, şehit düştü

Dizide Ali karakterini canlandıran Alp Korkmaz da son bölümle diziye veda etti. Ancak oyuncudan vedasıyla ilgili bir paylaşım gelmemesi kafaları karıştırdı.

Arka Sokaklar'da izleyici gözyaşlarına boğan sahne! Ali, şehit düştü

Arka Sokaklar'da izleyici gözyaşlarına boğan sahne! Ali, şehit düştüAli

Arka Sokaklar'da izleyiciyi gözyaşlarına boğan sahne! Ali, şehit düştü

Arka Sokaklar'da izleyiciyi gözyaşlarına boğan sahne! Ali, şehit düştü
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Ecem Altan
Ecem Altan
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