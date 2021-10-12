Aman Melis Sütşurup duymasın! Mustafa Sandal'a olan aşkını ilan etti!

Derici, Melis Sütşurup ile aşk yaşayan Mustafa Sandal ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

KASLARINA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Programın bir bölümünde gençlik dönemini anlatan İrem Derici, gönlündeki prensi açıkladı. Ergenlik döneminde Mustafa Sandal'a aşık olduğunu itiraf eden Derici, "Adamın kaslarında kaşar rendele, o derece iyi...Kitesurf yapıyormuş" dedi.

KASLARINI GÖSTERMİŞ

İrem Derici, Mustafa Sandal ile karşılaştıkları bir günde kendisine hiç yaşlanmadığını söylemiş, Sandal, "Vallahi çok iyiyim değil mi?" deyip tişörtünü kaldırıp güzel şarkıcıya karın kaslarını göstermiş.