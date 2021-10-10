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Altın Portakal'da şıklık yarışı! Demet Evgar annesinin diktiği kıyafetle geldi

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin
Altın Portakal'da şıklık yarışı! Demet Evgar annesinin diktiği kıyafetle geldi

Antalya'da bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivalin'de ödüller sahiplerini buldu. Ödül töreni kırmızı halıdaki şıklık yarışıyla başladı. Kırmızı halıda oyuncular ve sinemaseverler maskeleriyle geçiş yaparken Demet Evgar annesinin diktiği kıyafetle halıdan geçti.

58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivalinin ödül töreni, 10 bin kişilik spor salonunda koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Kırmızı halı boy gösteren ünlü isimler ise göz alıcı kıyafetlerle adeta büyüledi.

HEYECAN DORUKTAYDI

Altın Portakal Film Festivali'nin ödül töreni gecesine katılan sanatçılar, geceyle ilgili duygularını genellikle heyecanlı olduklarına vurgu yaparak dile getirdiler.

Altın Portakal'da şıklık yarışı! Demet Evgar annesinin diktiği kıyafetle geldi

"ANNEMİN DİKTİĞİ KIYAFETLE GELDİM"

Oyuncu Demet Evgar ise ödül törenine annesinin diktiği kıyafetle geldi. Bordo renkli omuzdan askılı kıyafetiyle dikkati çeken Evgar, "Annemin diktiği kıyafetle geldim. Ödül vereceğim. Filmleri izleyemedim. Çok verimli bir festival olduğunu duydum. Çok genç yeteneklerin yeni filmler yaptığını duyunca da özledim. Çok özledik festivallere katılmayı. Pandemi döneminde eşofmanlarla otur otur nereye kadar. Süslenebildiğim kadar süslendim" diye konuştu.

Altın Portakal'da şıklık yarışı! Demet Evgar annesinin diktiği kıyafetle geldi

Altın Portakal'da şıklık yarışı! Demet Evgar annesinin diktiği kıyafetle geldi

Haberler.com - Magazin Haberleri
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kırmızı halıda şıklık yarışı

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kırmızı halıda şıklık yarışı

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