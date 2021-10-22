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Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile alışveriş yaparken görüntülenen Fahriye Evcen, kıyafet tercihleriyle yine adından söz ettirdi. Günlük tarzıyla dikkat çeken Evcen'in kullandığı çantanın 36 bin 200 TL olduğu öğrenildi.

Evlilikleriyle örnek çift olarak gösterine Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, önceki gün oğulları Karan ile bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak uzaklaşan çiftten Evcen'in kombini dikkat çekti.

ÇANTANIN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Günlük tarzıyla dikkat çeken Evcen, açık renk pantolon ve kazakla yaptığı kombinini yine aynı renklerde bir çanta ile tamamladı. Evcen'in kullandığı çantanın 36 bin 200 TL olduğu öğrenildi.

Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı

EKRANLARA DÖNÜYOR

TRT ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosunda yer alıyor.

Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı

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Ecem Altan
Ecem Altan
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