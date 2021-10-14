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49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz kamaştırıyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Oyunculuğun yanı sıra konserlerine de hız kesmeden devam eden 49 yaşındaki Defne Samyeli, kıyafet tercihiyle yine adından söz ettirdi. Başarılı isim, önceki akşam beyaz transparan detaylı bir tulumla sahneye çıktı.

Eski spiker ve oyuncu Defne Samyeli, uzun bir süredir konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Sahne performansının yanı sıra tercih ettiği kıyafetlerle de adından söz ettiren Samyeli, yine özel tasarım tulumuyla gündeme geldi.

GÖZ KAMAŞTIRDI

Önceki gün Kuruçeşme'deki bir mekanda sahne alan Defne Samyeli, Raşit Bağzıbağlı imzalı bir kıyafet tercih etti. Fiziğiyle her daim dikkatleri üzerine çeken 49'luk Defne Samyeli, üst kısmı transparan beyaz bir tulum giydi. Instagram'da 874 bin takipçisi bulunan Defne Samyeli, konserinden kareleri de paylaşmayı ihmal etmedi. Samyeli'nin "Dün geceden" notuyla paylaştığı pozları kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz kamaştırıyor

49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz kamaştırıyor

49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz kamaştırıyor

49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz kamaştırıyor
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Ecem Altan
Ecem Altan
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/beğendim
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/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (3)
Mikail arman:Bu da vitamin eksikliği olan sözde sanatçılarımızdan birisidir. Bol bol muz yemesi lazımdır.Muz'da bulunan A, C ve B6 vitaminleriyle sakinleşir, uysal bir hanım olur.
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Hasan YILDIZ:Defne yaşlandıkça soyunmaya başladı, neyi ispat etmeye çalışıyorsa, yetişkin kızını kıskanıyor olabilir mi
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Metin Yalcin:Gereksiz kaprislerle kocayı boşarsa olacağı budur ..
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Haber: 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz kamaştırıyor - Haberler Magazin
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