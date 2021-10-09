45 yaşındaki Burcu Esmersoy, peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı - Haberler Magazin
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45 yaşındaki Burcu Esmersoy, peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız cesur pozlarını paylaştı. Güzelliği ve fiziğiyle yıllara meydan okuyan Esmersoy'un paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Burcu Esmersoy da Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse'nin giydiği tek düğmeli hırkayla poz verdi.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ POZLARINI PAYLAŞTI

İlk olarak Demet Özdemir'in giydiği tek düğmeli hırka, hem yerli hem de yabancı isimlerin favori parçası haline geldi. Sosyal medyadaki her akıma dahil olan Esmersoy da hırkanın siyah rengini giyerek kamera karşısına geçti. Hırkanın içine herhangi bir iç çamaşırı tercih etmeyen Esmersoy, 4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından peş peşe pozlarını paylaştı. Son günlerde sosyal medyada yaşanan aksaklıklara değinen Esmersoy, paylaşımına da "Instagram'da bir şeyler mi oluyor?" notunu düştü.

Güzelliği ve fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkartan 45 yaşındaki Burcu Esmersoy'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte Burcu Esmersoy'un cesur pozları...

45 yaşındaki Burcu Esmersoy, peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı

45 yaşındaki Burcu Esmersoy, peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı

45 yaşındaki Burcu Esmersoy, peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı

45 yaşındaki Burcu Esmersoy, peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: 45 yaşındaki Burcu Esmersoy, peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı - Haberler Magazin
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