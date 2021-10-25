Bir ay önce boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkisi hakkında konuştu: Deneme aşamasındayız
Geçtiğimiz ay Gökhan Çıra ile tek celsede boşanan Selin Ciğerci, yeni bir ilişkiye yelken açtı. Önceki akşam bir basketbolcu ile görüntülenen Ciğerci, yeni ilişkisi için "Aramızda ciddi bir şey yok. Deneme aşamasındayız. Belki olur belki olmaz" dedi.
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 2019 yılında görkemli bir düğünle evlendiği futbolcu Gökhan Çıra ile geçtiğimiz ay tek celsede boşandı. Ayrılığın ardından kendini işlerine veren Ciğerci, Show TV'de yayınlanan bir moda programının jüri üyeliğini yapmaya başladı. Fenomen, önceki akşam gittiği mekanda ismi henüz bilinmeyen bir basketbolcu ile görüntülendi.
Yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilen Selin Ciğerci, Posta'ya yaptığı açıklamada özel hayatında hakkında samimi itiraflar yaptı. Aşk iddiasını doğrulayan Ciğerci şunları söyledi: "Evet doğru, geçen günlerde görmüşler bizi. Kendisi Türkiye'de yaşıyor ve buradaki bir takımda spor hayatını sürdürüyor. Denilenler gibi aramızda ciddi bir şey yok."
"Deneme aşamasındayız. Belki olur belki olmaz, belki bir hafta sonra görüşmeyi sonlandırabiliriz. Şuan için birbirimizi tanıma evresindeyiz sadece. Ciddi bir birliktelik olmadığı için kendisinin ismini açıklamam etik olmaz."
Boşandıktan sonra Gökhan Çıra ile severek ayrıldıklarını söyleyen Ciğerci, yeniden barışma konusunda yeşil ışık yakmış ancak kısa bir süre sonra bu kararından vazgeçmişti.
Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Gökhan Çıra, biten evliliği için "Evliliğin bitmesinde aldatma gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Biz severek, dost olarak ayrıldık. Bütün gün beraberdik, artık anlaşamamaya başladığımızı anladık. Biraz daha zaman verseydik kötü ayrılabilirdik. İşlerimiz ortak, ofiste karşılaşıyoruz" demişti.