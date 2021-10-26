'Abi' dediği o isimle sevgili olduğu ortaya çıktı!

Geçtiğimiz yaz ayında Poyraz Teoman ile yollarını ayıran Danla Bilic, yeni bir aşka yelken açmıştı. Sosyal medya fenomeninin, yeni sevgilisinin Türkiye'nin kozmetik imparatoru olan Yusuf Engin olduğu ortaya çıkmıştı.

Yusuf Engin ile Poyraz Teoman'ın geçtiğimiz kış ayında modacı Gülnur Güneş'in doğum günü partisine katılması şaşkınlık yaratmıştı.

Yusuf Engin ile geçtiğimiz ay ilk kez el ele görüntülenen fenomen Danla Bilic, bir takipçisine verdiği cevapla şaşırttı.

"YUSUF'A ABİ DİYORDUM"

Türkiye'nin kozmetik imparatoru Yusuf Engin ile ilişki yaşayan Danla Bilic meğerse sevgilisini önceden 'abi' diyormuş. Bilic, kendisine gelen bir soruya, "Olur öyle şeyler ben de Yusuf'a abi diyordum" yorumunda bulunarak dikkat çekti.