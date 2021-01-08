Mağaradaki 'esrarengiz varlık' kamerada

MALATYA'nın Arapgir ilçesinde, yürüyüşe çıkan 2 arkadaş, duydukları sesler üzerine girdikleri mağarada hareketli bir varlık görüntüledi. Korkuya kapılan ikili mağaradan dışarıya çıkıp, bölgeden uzaklaştı.

Olay, ilçeye bağlı Onar Mahallesi'nde meydana geldi. Onar Sandıklı Mağarası çevresinde yürüyüş yapan Abdullah Seçer ve Hamza Atlı, ses gelince mağara oyuğuna yöneldi. İçeride mahsur kalan bir hayvan olabileceği düşüncesiyle mağaraya giren iki arkadaş, cep telefonunun flaşını açarak video kaydı almaya başladı. Bu sırada mağaradaki oyuklara bakan Seçer, kısa boylu ve hareketli bir varlık gördü. Bu anları da video kaydına alan iki arkadaş, gördüklerinden korkarak dışarıya çıkıp, bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN