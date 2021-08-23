Maganda kurşunuyla vurulan Berkin hayati tehlikeyi atlattı, koronaya yakalandı
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Maganda kurşunuyla vurulan Berkin hayati tehlikeyi atlattı, koronaya yakalandı

Maganda kurşunuyla vurulan Berkin hayati tehlikeyi atlattı, koronaya yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu - Haberler | Güncel

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde parkta salıncakta sallandığı sırada göğsüne isabet eden 'yorgun mermi'yle yaralanan Berkin Aydemir (2), ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlattı.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde parkta salıncakta sallandığı sırada göğsüne isabet eden 'yorgun mermi'yle yaralanan Berkin Aydemir (2), ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlattı. Omzundan çıkartılan merminin balistik incelemeye alındığı Berkin ile annesi, koronavirüs testleri pozitif çıktığından hastanede karantinaya alındı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'nda meydana geldi. İlkadım ilçesinden ailesiyle geldiği parkta salıncakta sallanan Berkin Aydemir, aniden düştü. Aydemir'in kolunun alt kısmından kanlar geldiğini gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine parka gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aydemir, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağırlaşan Aydemir'in, sevk edildiği kent merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığı öğrenildi. Tedavisi süren Aydemir'in maganda kurşununun hedefi olduğu, yorgun merminin de sol kolunun alt kısmından girip göğsüne saplandığı tespit edildi.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTIBaşarılı geçen ameliyatın ardından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen Berkin'in, hayati tehlikeyi atlattığı ancak koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, hastanedeki izole edilen karantina servisi odasında annesi Yeliz Aydemir ile birlikte karantina altına alındığı öğrenildi.MERMİ BALİSTİK İNCELEMEDE

Anne ve çocuğunun tedavileri sürerken, Berkin'in omzundan çıkartılan mermi de adli makamlar tarafından balistik incelemeye alındı. Polisin, silahı ateşleyen kişinin tespiti için başlattığı çalışmaların da sürdüğü belirtildi.


- Samsun
Maganda kurşunuyla vurulan Berkin hayati tehlikeyi atlattı, koronaya yakalandı
Maganda kurşunuyla vurulan Berkin hayati tehlikeyi atlattı, koronaya yakalandı
Maganda kurşunuyla vurulan Berkin hayati tehlikeyi atlattı, koronaya yakalandı
Maganda kurşunuyla vurulan Berkin hayati tehlikeyi atlattı, koronaya yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu

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