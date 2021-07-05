MAFYA LİDERİ NADİR SALİFOV'UN ANTALYA'DA ÖLDÜRÜLMESİ: 4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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MAFYA LİDERİ NADİR SALİFOV'UN ANTALYA'DA ÖLDÜRÜLMESİ: 4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AZERİ suç örgütü elebaşı Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov'un Antalya'da bir otelde öldürülmesiyle ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

AZERİ suç örgütü elebaşı Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov'un Antalya'da bir otelde öldürülmesiyle ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Nadir Salifov, 20 Ağustos 2020 tarihinde 00.00 sıralarında Antalya'da kaldığı bir otelde öldürüldü. Salifov'un öldürülmesinin talimatını verdiği tespit edilen Namık Caniyev ve onunla birlikte hareket ettiği belirlenen yabancı uyruklu 4 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli İzmir, Erzurum ve Kocaeli'de 2 Temmuz Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler N.A, C.K, E.A. ve M.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Namık Caniyev'in yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

KAÇMA ANLARI KAMERAYA YANSIMIŞTI

Öte yandan şüphelilerin Antalya'da bulunan oteldeki cinayetten sonra kaçma görüntüsü ve operasyon anı güvenlik kameralarına yansımıştı. Nadir Salifov, Beşiktaş'ta silahla vurularak öldürülen "hayalet" lakaplı bir başka Azerbaycanlı suç örgütü lideri Rövşan Caniyev cinayetinde "azmettirici" olarak gösteriliyordu. Namık Caniyev'in de öldürülen Rövşan Caniyev'in kardeşi olduğu belirtildi.

MAFYA LİDERİ NADİR SALİFOV'UN ANTALYA'DA ÖLDÜRÜLMESİ: 4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
MAFYA LİDERİ NADİR SALİFOV'UN ANTALYA'DA ÖLDÜRÜLMESİ: 4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
MAFYA LİDERİ NADİR SALİFOV'UN ANTALYA'DA ÖLDÜRÜLMESİ: 4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
MAFYA LİDERİ NADİR SALİFOV'UN ANTALYA'DA ÖLDÜRÜLMESİ: 4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MAFYA LİDERİ NADİR SALİFOV'UN ANTALYA'DA ÖLDÜRÜLMESİ: 4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haberler
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