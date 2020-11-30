Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı: Beni gruplarınıza ekleyin

Venezuela lideri Maduro, "Beni tüm gruplarınıza dahil edin ve birlikte Venezuela gerçeğini savunmak için savaşalım" diyerek canlı yayında telefon numarasını paylaştı.

Maduro, yayınladığı video mesajda "Venezuela, 04262168871 numarası ile WhatsApp ve Telegram'daki fikir savaşına katılıyorum. Beni tüm gruplarınıza dahil edin ve birlikte Venezuela gerçeğini savunmak için savaşalım" ifadelerini kullandı.

PROFİLİNDE KENDİ FOTOĞRAFI VAR

Maduro'nun paylaştığı numaranın WhatsApp ile Telegram profillerinde de başkanın kendi fotoğrafının ve 'Venezuela Devlet Başkanı' ifadelerinin yer aldığı görüldü.

"BENİ BİNLERCE GRUPA DAHİL ETTİLER"

Maduro ayrıca, resmi Telegram kanalından yaptığı paylaşımda da "Duyarlılık muazzam oldu, beni binlerce gruba dahil ettiler" ifadesiyle kendisine gönderilen mesajların videosunu paylaştı.