Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı: Beni gruplarınıza ekleyin
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Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı: Beni gruplarınıza ekleyin

30.11.2020 10:54 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:09

Venezuela lideri Maduro, "Beni tüm gruplarınıza dahil edin ve birlikte Venezuela gerçeğini savunmak için savaşalım" diyerek canlı yayında telefon numarasını paylaştı.

Maduro, yayınladığı video mesajda "Venezuela, 04262168871 numarası ile WhatsApp ve Telegram'daki fikir savaşına katılıyorum. Beni tüm gruplarınıza dahil edin ve birlikte Venezuela gerçeğini savunmak için savaşalım" ifadelerini kullandı.

PROFİLİNDE KENDİ FOTOĞRAFI VAR

Maduro'nun paylaştığı numaranın WhatsApp ile Telegram profillerinde de başkanın kendi fotoğrafının ve 'Venezuela Devlet Başkanı' ifadelerinin yer aldığı görüldü.

"BENİ BİNLERCE GRUPA DAHİL ETTİLER"

Maduro ayrıca, resmi Telegram kanalından yaptığı paylaşımda da "Duyarlılık muazzam oldu, beni binlerce gruba dahil ettiler" ifadesiyle kendisine gönderilen mesajların videosunu paylaştı.

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Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı: Beni gruplarınıza ekleyin
Haber Yorumları (1)
SATKIR CÜCE: Bu numarayı aradım bingöllü bir amca çıktı, maduro evde mi diye sordum, yok dedi.
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