Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
02.05.2020 20:56 | Son Güncelleme: 02.05.2020 21:03

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs antikor testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Madonna, Instagram'da paylaştığı bir videoda yeni tip koronavirüs antikor testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Karantina sürecinin başından beri, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarıyla buluşan Madonna, "Geçen gün bir test yaptım ve antikora sahip olduğumu öğrendim" dedi. Ünlü şarkıcı Madonna, hayranlarıyla "Yarın arabayla uzun bir yolculuk yapacağım… Koronavirüslü havada nefes alacağım. Umarım güneş parlıyordur" mesajını paylaştı.

ANTİKOR TESTİ NEDİR?

Antikor testleri vücudun önceden Kovid-19'la karşılaşıp karşılaşmadığını ortaya çıkarıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, antikor testleri için "Pozitif test sonucu, vücudunuzda daha önceden Sars-CoV-2 virüsü kaynaklı bir enfeksiyon yaşandığını ortaya koyar" demişti.

Öte yandan vücutta antikor bulunmasının Kovid-19'a karşı ne derece bağışıklık sağladığı konusunda henüz kesin bir sonuç alınmadı.

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