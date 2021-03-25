DENİZLİ Madendeki göçükte yaralanan işçi tedaviye alındı

Madendeki göçükte yaralanan işçi tedaviye alındıDENİZLİ'nin Beyağaç ilçesindeki bir krom madeninde meydana gelen çaplı göçükte, kayaların altında kalan işçi Ramazan Karauzun (39), kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Madendeki göçükte yaralanan işçi tedaviye alındı

DENİZLİ'nin Beyağaç ilçesindeki bir krom madeninde meydana gelen çaplı göçükte, kayaların altında kalan işçi Ramazan Karauzun (39), kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Başından ve elinden yaralanan Karauzun'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Beyağaç ilçesi Eşenler Mahallesi'ndeki bir krom madeninde meydana geldi. Madende işçi olarak çalışan Ramazan Karauzun, yaşanan göçük sırasında kayaların altında kaldı. Arkadaşları tarafından kayaların altından çıkartılan Karauzun, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından ve elinden yaralanan Karauzun, hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma madende inceleme yaptı. Karauzun, hastaneden arkadaşlarına görüntülü mesaj göndererek, iyi olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı