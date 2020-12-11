Maden ocağında hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
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Maden ocağında hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

11.12.2020 13:16 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:20
Maden ocağında hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde bir maden ocağından hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde bir maden ocağından hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Ayvacık ilçesine bağlı İlyasfakı köyünde, 7 Aralık günü, 6 pano, 1 elektrik trafosu ve 1700 metre bakır kablo çalındı. Hırsızlık ihbarı üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda, hırsızlık olayının faillerinin A.K. ve S.K. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Maden ocağında hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
Maden ocağında hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 13:25:13. #1.15#
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