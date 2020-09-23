Ailevi ve maddi sorunları olduğu öne sürülen kişi, alışveriş merkezinin çatısından atlamaya çalıştı
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Ailevi ve maddi sorunları olduğu öne sürülen kişi, alışveriş merkezinin çatısından atlamaya çalıştı

23.09.2020 16:54 | Son Güncelleme: 23.09.2020 17:43

Konya'da ailevi ve maddi sorunları olduğu ileri sürülen bir kişi, alışveriş merkezinin çatısına çıkarak atlamaya çalıştı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şahsı ikna ederek çatıdan indirdi. Öte yandan, intihara kalkışan şahsın 48 suç kaydından 30'unun intihar girişimi olduğu öğrenildi.

Konya'da bir alışveriş merkezinin çatısına çıkarak atlamaya çalışan ve maddi sorunları olduğunu iddia eden bir kişi, polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi.

Olay, 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. Ailevi sorunları olduğunu iddia eden Mehmet H. (32) alışveriş merkezinin terasına çıkarak atlamaya çalıştı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ailevi ve maddi sorunları olduğu öne sürülen kişi, alışveriş merkezinin çatısından atlamaya çalıştı

YAKLAŞIK 2 SAATTE İKNA EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri Mehmet H.'yi indirmek için dakikalarca dil döktü. Ekiplerin uzun uğraşları sonunda yaklaşık 2 saatte indirilen şahıs polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ailevi ve maddi sorunları olduğu öne sürülen kişi, alışveriş merkezinin çatısından atlamaya çalıştı

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Çevrede biriken vatandaşlar ise, bu anları cep telefonuna kaydetti. Öte yandan, Mehmet H.'nin 48 suç kaydından 30'unun intihar girişimi olduğu öğrenildi.

Ailevi ve maddi sorunları olduğu öne sürülen kişi, alışveriş merkezinin çatısından atlamaya çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
DEPRESİF: intihar etmek suçmuş intihar etcek varsa önce çekebildiği kadar kredi çeksin o parayı yesin giderkende kaç kişi götürebiliyorsa artık intihar nasıl suç olur lan
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ACIMASIZ SILHO: 30 ne lan, bırakın atlasın.
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CO HART: keşke bırakın ölsün
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