Maddi durumunu kurtarmak için iktidara yakın olduğu iddia edilen Serdar Ortaç, konuya açıklık getirdi
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Maddi durumunu kurtarmak için iktidara yakın olduğu iddia edilen Serdar Ortaç, konuya açıklık getirdi

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Katıldığı bir televizyon programında özel hayatına ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, "Maddi durumunuzu kurtarmak için mi iktidara yakın duruyorsunuz?" sorusunu yanıtladı. Devletçi bir adam olduğunu söyleyen Ortaç, "Devletin başına Kemal Kılıçdaroğlu geçse onu da savunurum. Tayyip Beyi kişilik olarak seviyorum. Yakın temasım oldu. Bana ne kıyağı olacak" dedi.

Buket Aydın'ın Haber Global ekranlarından yayınlanan Koltuk programının bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Serdar Ortaç oldu. Programda özel hayatından müzik kariyerine ve hastalığına ilişkin birçok açıklamada bulunan Ortaç, Aydın'ın "Maddi durumunuzu kurtarmak için mi iktidara yakın duruyorsunuz" sorusunu da yanıtladı.

"BEN DEVLETÇİ BİR ADAMIM"

Kendisinin devletçi bir kişi olduğunu kaydeden ünlü şarkıcı, soru üzerine şöyle konuştu: "Devlet olmazsa hiçbir şey olmaz. Ben devletçi bir adamım. Devletin başına Kemal Kılıçdaroğlu geçse onu da savunurum. Tayyip Erdoğan varsa yine savunurum. Yarın başkası gelse onu da savunurum. Zamanında yaptım o hataları. Anladım devlet olmazsa biteriz."

"TAYYİP BEYİ SEVİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kişilik olarak sevdiğini söyleyen Serdar Ortaç, "Ama özel olarak sorarsanız... Ben Tayyip Beyi kişilik olarak seviyorum. Emine ablamı da... İnsanlıklarını gördüğüm için seviyorum. Kimse görmüyor ki atıp tutarlar. Yakın temasım oldu. Bana ne kıyağı olacak. Devletin başında olduğu için seviyorum, bizi bir arada tuttuğu için seviyorum. Hatalarını kabul ettiği için seviyorum. Daha ne diyeyim ki. " dedi.

"MERAL HANIM BİRİNCİ GELİR"

Olası bir seçimde tahminini de paylaşan ünlü şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Kemal Kılıçdaroğlu'nu da seviyorum. İnsan olarak onunla da tanışıyorum. Ekibini de seviyorum o da yapmak istiyor bir şeyler. Sıraya soksam Meral hanım birinci gelir. Mansur Yavaş 2'inci gelir. Kemal Bey 3, Ekrem Bey 4, Ali bey 5'inci gelir. Ahmet Davutoğlu 6'ıncı gelir. Selahattin Bey 7'inci gelir. Ama 1'inci Meral abla gelir.

"EKREM BEY GENÇ, TECRÜBESİ AZ"

İş adamlarından birini isterim. Çünkü işletmeyi yönetmeyi biliyorlar. Muharrem Abiyi de isterim. Alternatif diyorsun ya yarın bir gün Allah korusun hükümet değişirse, bir şey olursa... Ekrem bey şimdi genç, tecrübesi az. Devlet yönetecek. Birkaç sene tecrübe edinirse baba gibi yapar bu işi. Basit işler değil bunlar."

Maddi durumunu kurtarmak için iktidara yakın olduğu iddia edilen Serdar Ortaç, konuya açıklık getirdi
Damla Çelikli
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