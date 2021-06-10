Madde Bağımlılığı ile İlgili İrşat Gönüllüleri ile Toplantı Düzenlendi

Malatya İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü programı çerçevesinde Vali Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın katılımlarıyla İrşat Gönüllüleri ile istişare toplantısı yapıldı.

Malatya İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü programı çerçevesinde Vali Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın katılımlarıyla İrşat Gönüllüleri ile istişare toplantısı yapıldı.

"Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler" hadisi şerifi gereğince toplumla iç içe olmak, ailelerimizin dertleri ile dertlenmek, ailelere manevi destek sunmak, önleyici hizmetlerle gençlik hizmetlerinin aktif olarak yapılması ile toplumda farkındalık oluşturmanın vazifemiz olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Vali Aydın Baruş, bugünün gençlerinin irade eğitimleri üzerinde yoğunlaşmamız gerektiğini, ailelerin sıkıntılarını tespit etmek, temel problemlerini ortaya koymak ve tedavi yöntemlerinde bunları kullanmanın önem arz ettiğini ifade etti.

Vali Baruş konuşmasının devamında, ailelerin maddi ve manevi ihtiyaçlarının farklı olabileceğini, bu konuda ailelere yardımcı olabilmemiz için çok sağlıklı bilgilere ihtiyacımız olacağını, oluşturduğumuz bu gönüllü İrşat ekibimizin sahada bizlerin en büyük yardımcısı olacağını söyledi. Vali Baruş ayrıca İl Müftümüzün böyle bir organizasyona sizleri de dahil etmesi beni çok umutlandırdı, mutlu etti. Çünkü diğer şehirlerde bu uygulamanın başka bir örneği yok. Çalışmalarınızda sahada karşılaştığınız hususları, sıkıntıları bundan sonraki yapacağımız toplantılarda paylaşarak toplumun duyarlılığını artırma konusunda daha sağlıklı tespitlerde bulunuruz. Buraya kadar gelip bu çalışmaya gönüllü olarak katılma iradesini gösterdiğiniz için, bu sorumluluğu hissettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum dedi.

Toplantı sahada aktif olarak görev yapan din görevlileri ile Kur'an Kursu öğreticilerinin sahadaki izlenimleri, öneri ve tecrübe aktarımlarıyla sonlandırıldı.

Kaynak: Habermetre