Madagaskar'da Dinozorlar Döneminden Bir Memeliye Ait Fosil Bulundu
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Madagaskar'da Dinozorlar Döneminden Bir Memeliye Ait Fosil Bulundu

Madagaskar'da Dinozorlar Döneminden Bir Memeliye Ait Fosil Bulundu
01.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:32

Doğu Afrika ada ülkesi olan Madagaskar'da, 66 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen, dinozorlar dönemine ait bir memeli fosili keşfedildi.

Doğu Afrika ada ülkesi olan Madagaskar'da, 66 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen, dinozorlar dönemine ait bir memeli fosili keşfedildi. Bilim insanları keşfedilen fosile "çılgın yaratık" adını verdi. Bilim insanları keşfedilen fosilin, yaşadığı tahmin edilen dönem için farklı, benzersiz özelliklere sahip olduğunu belirtiyor.

"Adalatherium hui" (çılgın yaratık) ismi verilen fosilin, daha önce eşi benzeri bulunmayan dişlere sahip olduğu ifade ediliyor. Bilim insanları fosilin kretase döneminde yaşamış olabileceğini düşünüyor. "Çılgın yaratık" aynı zamanda, antik Gondvana kıtası için keşfedilen ilk bütün halde fosil olma özelliği taşıyor. Fosilin boyutu, ortalama bir sıçan boyutu olarak ifade ediliyor. Bilim insanları keşfedilen fosilin otçul olduğunu, güçlü bir kazıcı hayvan olduğunu ve koşmak gibi pek çok fiziki hareketi gerçekleştirebildiğini düşünüyor.

A bizarre 66-million-old mammal was discovered in Madagascar by a team of researchers led by Dr. David Krause, senior curator of vertebrate paleontology at DMNS. The discovery, called Adalatherium, was announced today in the journal Nature. https://t.co/tIO7BmtGVQ pic.twitter.com/lj6WJGwxz2

— Denver Museum (@DenverMuseumNS) April 29, 2020

Çılgın Yaratık Şimdiye Kadar Bilinen Bütün Bilgileri Yıkıyor

Araştırmayla ilgili fikirlerini paylaşan Denver Doğa ve Tarih Müzesi Küratörü David Krause, keşfedilen fosilin şimdiye kadar bilinen bütün bilgileri yıktığını ifade ediyor. New York Teknoloji Enstitüsü'nden Paleontolog Simone Hoffmann, fosilin benzersiz olmasının adada izole olmasından kaynaklanmış olabileceğini belirtiyor.

Denver Museum resmi Twitter hesabından duyurulan yeni fosil için kullanılan görsel biraz kokarca biraz da sıçana benziyor. Görselde fosilin pençeleri oldukça dikkat çekiyor. Pençelerin dinozor pençelerini de andırdığını söylemek mümkün gibi görünüyor. Fosille ilgili çok daha fazla bilgiye sahip olabilmek için araştırmaların devam ettiği ifade ediliyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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