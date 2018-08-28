Macron ve Rasmussen Basın Toplantısı Düzenledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Başbakan Lars Lokke Rasmussen ile bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 3 günlük İskandinav ülkeleri turunun Danimarka durağında başkent Kopenhag'da Başbakan Lars Lokke Rasmussen ile görüşme gerçekleştirdi. Avrupa Birliğinin (AB) geleceği ve mülteci krizinin konuşulduğu görüşmenin ardından ikili basının karşısına çıktı. Basın toplantısında yaptığı konuşmada AB'nin vatandaşlarına daha yakın olması gerektiğini ifade eden Rasmussen, AB'nin ekonomik büyüme, iklim ve mülteci sorunu konusunda çözüm sunması, Avrupa değerlerini savunması ve vatandaşlarının güvenliğini sağlaması gerektiğini söyledi.

Danimarka'nın örnek gösterilebilinecek önemli bir AB ülkesi olduğunu söyleyen Macron, iktisadi başarı ile sosyal modeli birleştirebilen bir ülke olarak tanımladığı Danimarka'dan ilham almaya geldiğini ifade etti. Danimarka'nın gelişimci bir ülke olduğunu dile getiren Fransız Cumhurbaşkanı, "Gelişimci ülkelerle birlikte ilerlemek istiyorum" dedi.

Mülteci krizi konusunda aşırı sağcı hükümetleri milli egoizm yapmakla suçlayan Macron, mültecilerin AB ülkeleri arasında dağıtılması gerektiğini, sığınmacı hakkı taleplerinin iyi değerlendirilmesi ve Ekonomik sebeple gelenler ile gerçekten sığınmacı olanlar arasındaki farkın dikkate alınması gerektiğini söyledi. Mülteci gemileri krizine de değinen Macron gemilerin en yakın limanda ağırlanması gerektiğini vurguladı.

Fransa Çevrecilik Bakanı Nicolas Hulot'nun istifa ederek hükümeti lobilerin etkisinde olmakla suçlaması hakkındaki sorulara ise Macron, "Hulot özgür bir adamdı, bu yüzden onu seçmiştik. Seçimine saygı duyuyorum" cevabını verdi. - PARİS