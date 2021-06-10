Macron'a tokat atan Tarel için savcılar, 18 ay hapis cezası istedi
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Macron'a tokat atan Tarel için savcılar, 18 ay hapis cezası istedi

Macron'a tokat atan Tarel için savcılar, 18 ay hapis cezası istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Savcılar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a 8 Haziran'da Tain-l'Hermitage kasabasına gerçekleştirdiği ziyaret sırasında tokat atan Damien Tarel hakkında 18 ay hapis cezası istedi.

Savcılar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a 8 Haziran'da Tain-l'Hermitage kasabasına gerçekleştirdiği ziyaret sırasında tokat atan Damien Tarel hakkında 18 ay hapis cezası istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, ülkenin güneydoğusundaki Dröme bölgesinde bulunan Tain-l'Hermitage kasabasına 8 Haziran'da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, 28 yaşındaki Damien Tarel tarafından tokat atılmıştı. Fransız savcılar, Tarel hakkında 18 ay hapis cezası istedi.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Tarel'in mahkemede yaptığı konuşmada, "Bence Macron ülkemizin çöküşünü çok net bir şekilde temsil ediyor" ve "Macron'u gün doğumunda düelloya davet etseydim, karşılık vereceğinden şüpheliyim" dediği aktarıldı.

Haberlerde, Tarel'in Cumhurbaşkanı Macron'a yumurta veya kremalı tart fırlatmayı düşündüğü de ifade edilirken, Tarel'in polise hükümet karşıtı "sarı yelekliler" protesto hareketine yakın olduğunu ve aşırı sağ siyasi görüşe sahip olduğunu belirttiği aktarıldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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