Macaristan'dan Gölbaşı'na Festival Daveti

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ı ziyaret ederek, Tata Belediye Başkanı Michl Jozsef'in Tata Patara Festivali'ne davet mektubunu iletti.

Büyükelçi Gabor Kiss, Tata Belediye Başkanı Michl Jozsef'in, Başkan Fatih Duruay'a yazdığı festivale davet mektubunu iletti. Tata Belediye Başkanı Michl Jozsef'in mektubunda, "Yerel ve kültürel topluluklarımızla ilgili kendi aralarındaki ilişkiyi geliştirmek ve sürdürmek için 18-20 Mayıs 2018 tarihleri arasında Tata Patara Festivali düzenliyoruz" ifadeleri yer aldı. Jozsef, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve Osman Şahbaz'ı festivale davet etti.

Tata Belediyesinin mektubunu ileten Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss, Osmanlı Dönemi'nde Tata şehrinin adının "Gölbaşı" olduğunu kaynaklardan öğrendiklerini ifade ederek, Başkan Duruay'ı Tata Patara Festivali'ne davet etti.

Büyükelçi Kiss'in Gölbaşı Belediyesi ziyareti, Fahri Konsolos Osman Şahbaz ve Başkan Duruay'ın birbirlerine karşılıklı hediye taktimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

Başkan Duruay'ın makamında gerçekleşen ziyarette Türk Macar İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Şahbaz da bulundu. - ANKARA