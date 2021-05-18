Macaristan başka ülkelerdeki aşı sertifikalarını mütekabiliyet ilkeleri çerçevesinde tanıyacak
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Macaristan başka ülkelerdeki aşı sertifikalarını mütekabiliyet ilkeleri çerçevesinde tanıyacak

Macaristan başka ülkelerdeki aşı sertifikalarını mütekabiliyet ilkeleri çerçevesinde tanıyacak
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen, Macaristan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşıları kabul etmeyen ülkelerin aşılarını tanımayacaklarını söyledi.

Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen, Macaristan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşıları kabul etmeyen ülkelerin aşılarını tanımayacaklarını söyledi.

Semjen katıldığı bir konferansta yaptığı açıklamada, Macaristan'da uygulanan aşıların etkili olduğunu ve aşı sertifikası konusunda hükümetinin mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde hareket edeceğini vurguladı.

Semjen, "Macaristan aşıların kabulü konusunda diğer ülkelerle ikili anlaşma yapmaya çalışıyor. Eğer bir ülke Macaristan'da uygulanan aşıları kabul etmezse, Macaristan da söz konusu ülkede uygulanan aşıları kabul etmeyecek. Çünkü bu egemenlikten vazgeçmek anlamına gelir." diye konuştu.

Çin ve Rusya ile aşı anlaşması yapan ilk AB ülkesi

Rusya ve Çin ile aşı anlaşması yapan ilk AB ülkesi olan Macaristan'da halihazırda Sputnik V ve Sinopharm'ın yanı sıra Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşıları uygulanıyor.

9,7 milyon nüfusa sahip Macaristan'da 17 Mayıs itibariyle 4,7 milyon kişiye birinci doz, 2,7 milyon kişiye ise ikinci doz aşı uygulandı. Kovid-19 salgınına karşı aşılamada Avrupa Birliği'nde (AB) nüfusa oranla ikinci sırada (yüzde 47) yer alan Macaristan'da halihazırda 16-18 yaş aralığının da aşılanması devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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