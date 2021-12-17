Mabel Matiz ile yılbaşı akşamında doyasıya eğlence

Türkiye'nin eğlence lokomotifi Kerki Solfej, 31 Aralık akşamında müziğin sevilen sanatçılarından Mabel Matiz ile yılbaşı akşamını unutulmaz kılacak.

31 Aralık Cuma akşamı Kerki Solfej organizasyonuyla WOW İstanbul Hotel'de hayranlarıyla buluşacak olan Mabel Matiz, yılbaşı özel repertuvarıyla doyasıya eğlendirecek. Zengin yılbaşı menüsü, eğlencesi, Mabel Matiz'in keyifli sahnesi ve after partiyle gerçekleşecek olan yılbaşı eğlencesi, yeni yıl coşkusunu ikiye katlayacak.

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