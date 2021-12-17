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Mabel Matiz ile yılbaşı akşamında doyasıya eğlence

Mabel Matiz ile yılbaşı akşamında doyasıya eğlence
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı Mabel Matiz, müziğiyle yılbaşı gecesini unutulmaz yapacak. İşte detaylar...

Türkiye'nin eğlence lokomotifi Kerki Solfej, 31 Aralık akşamında müziğin sevilen sanatçılarından Mabel Matiz ile yılbaşı akşamını unutulmaz kılacak.

31 Aralık Cuma akşamı Kerki Solfej organizasyonuyla WOW İstanbul Hotel'de hayranlarıyla buluşacak olan Mabel Matiz, yılbaşı özel repertuvarıyla doyasıya eğlendirecek. Zengin yılbaşı menüsü, eğlencesi, Mabel Matiz'in keyifli sahnesi ve after partiyle gerçekleşecek olan yılbaşı eğlencesi, yeni yıl coşkusunu ikiye katlayacak.

Mabel Matiz ile yılbaşı akşamında doyasıya eğlence

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