M7 Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu ne zaman açılıyor? M7 Mahmutbey Metrosu durakları neler?
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M7 Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu ne zaman açılıyor? M7 Mahmutbey Metrosu durakları neler?

26.10.2020 08:29 | Son Güncelleme: 26.10.2020 08:33
M7 Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu ne zaman açılıyor? M7 Mahmutbey Metrosu durakları neler?

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı, çok yakında hizmete başlıyor. M7 Mahmutbey Metrosu ne zaman açılıyor?

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu olan M7 metro hattı çok yakında açılıyor. Günlük 400 bin yolcusunun olması beklenen M7 Mahmutbey metrosunun durakları nelerdir?

M7 MAHMUTBEY METROSU NE ZAMAN AÇILIYOR?

İstanbul'un ikinci sürücüsüz metrosunda son hazırlıkların tamamlandığı, personellerin yerleştirildiği bildirildi. Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu'nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy - Mahmutbey Hattı, 28 Ekim'de açılıyor.

28 Ekim'de kullanıma açılacak metro hattının 2 gün boyunca ücretsiz olacağı da açıklandı.

M7 MAHMUTBEY METRO DURAKLARI

Mecidiyeköy Metro Durağı

Çağlayan Metro Durağı

Kağıthane Metro Durağı

Nurtepe Metro Durağı

Alibeyköy Metro Durağı

Yeşilpınar Metro Durağı

Veysel Karani Metro Durağı

Akşemsettin Metro Durağı

Kazım Karabekir Metro Durağı

Yeni MahalleMetro Durağı

Karadeniz Mahallesi Metro Durağı

Tekstilkent Metro Durağı

Yüzyıl Metro Durağı

GöztepeMetro Durağı

Mahmutbey Metro Durağı

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