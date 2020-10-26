M7 Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu ne zaman açılıyor? M7 Mahmutbey Metrosu durakları neler?

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı, çok yakında hizmete başlıyor. M7 Mahmutbey Metrosu ne zaman açılıyor?