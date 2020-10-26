M7 Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu ne zaman açılıyor? M7 Mahmutbey Metrosu durakları neler?
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı, çok yakında hizmete başlıyor. M7 Mahmutbey Metrosu ne zaman açılıyor?
Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu olan M7 metro hattı çok yakında açılıyor. Günlük 400 bin yolcusunun olması beklenen M7 Mahmutbey metrosunun durakları nelerdir?
M7 MAHMUTBEY METROSU NE ZAMAN AÇILIYOR?
İstanbul'un ikinci sürücüsüz metrosunda son hazırlıkların tamamlandığı, personellerin yerleştirildiği bildirildi. Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu'nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy - Mahmutbey Hattı, 28 Ekim'de açılıyor.
28 Ekim'de kullanıma açılacak metro hattının 2 gün boyunca ücretsiz olacağı da açıklandı.
M7 MAHMUTBEY METRO DURAKLARI
Mecidiyeköy Metro Durağı
Çağlayan Metro Durağı
Kağıthane Metro Durağı
Nurtepe Metro Durağı
Alibeyköy Metro Durağı
Yeşilpınar Metro Durağı
Veysel Karani Metro Durağı
Akşemsettin Metro Durağı
Kazım Karabekir Metro Durağı
Yeni MahalleMetro Durağı
Karadeniz Mahallesi Metro Durağı
Tekstilkent Metro Durağı
Yüzyıl Metro Durağı
GöztepeMetro Durağı
Mahmutbey Metro Durağı