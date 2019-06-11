Luxemburg Filarmoni Orkestrası, İzmir Festivali'nde

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV), Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı'nın katkıları, Eczacıbaşı Holding'in ana sponsorluğu ile düzenlediği 33. Uluslararası İzmir Festivali, 14 Haziran 2019 Cuma günü 21.00'de çağımızın en iyi orkestralarından biri kabul edilen Luxemburg Filarmoni Orkestrasını ağırlayacak.

Büyük Dükalık Orkestrası olarak da ifade edilen Lüksemburg Filarmoni Orkestrası (OPL) ülkesindeki kültürün dinamik bir parçasını temsil eder. Lüksemburg Orkestrası, 1933 yılında Lüksemburg Radyosu (RTL) bünyesinde gerçekleştirdiği muhteşem başlangıçtan bugüne dek Avrupa'nın her yerinde sahne almıştır. Yirmiden fazla ülkeden gelen 98 müzisyenden oluşan OPL, dünyanın bütün önemli konser salonlarının ve festivallerinin daimi konukları arasındadır. Uzun kariyeri boyunca önemli şeflerle çalışan ve sayısız ödüller kazanan OPL, çağımızın en iyi orkestralarından biri kabul edilmektedir. Lüksemburg Filarmoni Orkestrası'nın 2015'den bu yana Müzik Direktörlüğünü üstlenen Gustavo Gimeno, Orkestrasını başarıdan başarıya taşımaktadır. Gimeno aynı zamanda Avrupa'nın en çok davet alan şeflerinden biridir.

"Teknik kolaylık, tonal çeşitlilik ve saf güçten oluşan kombinasyonu" ile dikkate değer bir piyanist olarak isim yapan Yuja Wang, genç nesil piyanistler arasında zirvedeki yerini her geçen gün pekiştirmektedir. Büyüleyici sahne performansı ile göz dolduran pekin doğumlu sanatçı, 33. Uluslararası İzmir Festivali'nde Dmitry Shostakovich'in 2. Piyano Konçertosunu seslendirecek. Gustavo Gimeno yönetimindeki Luxemburg Filarmoni Orkestrası ise güçlü tınılarını; Çaykovski'nin "Tempest", Gershwin'in "Mavi Rapsodi" ve Stravinski'nin ölümsüz "Ateş Kuşu" süiti ile duyuracak.

Kaynak: Bültenler