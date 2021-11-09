Lütfü Türkkan'la birlikte şehit yakınına küfreden kişi, gözaltına alındı
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel
Bingöl'de bir şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın olay sırasında yanında bulunan bir kişi gözaltına alındı. Şahsın da şehit yakınına küfür ettiği öğrenildi.
İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl ziyareti sırasında tepkisini dile getiren bir şehit yakınına küfür etmiş ve sonrasında gelen tepkiler üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti.
YANINDAKİ İSİM GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Lütfü Türkkan ile birlikte şehit yakınına küfür eden H.T.A'nın gözaltına alındığı ve adli işlemlere başlandığı öğrenildi.
İstanbul'da gözaltına alınan H.T. A.'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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