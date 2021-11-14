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Lütfü Türkkan'a yönelik eleştiriler sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tüm Türkiye'de İyi partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehityakınına küfür etmesine tepkiler sürüyor.

BİNGÖL (İHA) - Tüm Türkiye'de İyi partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit

yakınına küfür etmesine tepkiler sürüyor..

efekt..

Çanakkale'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

'Milletimiz şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanları sokağa çıkamaz hale getirecek.' dedi..

SES: 07.23 ŞEHİTLERİNE..-07.38/ 07.43 ŞEHİTLERİMİZE..-07.56

RECEP TAYYİP ERDOĞAN-CUMHURBAŞKANI

Erdoğan'ın bu tip konuşmslsr yapan muhalefete de bir mesajı vardı.

SES: 07.58 MUHALEFET..-08.18

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1347753 ... Bu arada Türkkan'ın açıklamasına şehit ve gazi yakınlarının tepkisi de

devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Kırşehir'de Şehit Ailelerini ziyaret etti. Burada şehit annesi Sevim Yağız, Türkkan'ı Uyuyamaz oldum, uykularımız kaçtı" diyerek Kılıç'a şikayet etti.

Lütfü Türkkan'a yönelik eleştiriler sürüyor

Lütfü Türkkan'a yönelik eleştiriler sürüyor

Lütfü Türkkan'a yönelik eleştiriler sürüyor

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