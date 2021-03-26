Luran Ahmeti'nin ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
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Luran Ahmeti'nin ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Luran Ahmeti'nin ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

"Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli, "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Acı Kiraz", "Mutlu Ol Yeter", "Limonata" gibi yapımlarda oynayan Kuzey Makedonya'nın ünlü sinema ve tiyatro oyuncularından Luran Ahmeti, 46 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Oyuncunun ölümü, meslektaşlarını da yasa boğdu.

Kuzey Makedonya'nın ünlü simalarından Luran Ahmeti, bir süredir başkent Üsküp'teki Devlet Hastanesinde koronavirüs tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan 46 yaşındaki oyuncu, yaşamını yitirdi. Ahmeti'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğarken birçok isim sosyal medya hesaplarından Ahmeti için taziye mesajı yayınladı.

İşte Luran Ahmeti için yapılan bazı paylaşımlar...

BÜLENT ŞAKRAK

"Ah bee koca Arnavut. Devrin daim olsun"

Luran Ahmeti'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

FURKAN PALALI

"Ah be Luran... O kadar üzüldüm ki. Mekanın cennet olsun loçkam"

Luran Ahmeti'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

CEYDA ATEŞ

"Canım Luran, Elveda Rumeli ve Makedonya günlerimizi unutmayacağım. Mekanın cennet olsun"

Luran Ahmeti'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

KAAN URGANCIOĞLU

"Çok güzel adamdı, yakınlarına sabır diliyorum"

Luran Ahmeti'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

HAZAL KAYA

"Çok üzgünüm gözyaşlarım durmuyor. Çok özleyeceğiz loçkam. Bu ne zamansız ölüm"

Luran Ahmeti'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

CELİL NALÇAKAN

"Tanışmak kısmet olmadı, ama tanıyan ahbaplarımdan ne kadar iyi bir insan olduğunu duydum daima. Oyunculuğuna hep çok imrendim, birlikte oynamayı çok istedim, kısmet olmadı. Ruhu şad olsun, ailesi ve sevenlerine sabır dilerim. Çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.

Luran Ahmeti'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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