Luran Ahmeti'nin ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

"Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli, "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Acı Kiraz", "Mutlu Ol Yeter", "Limonata" gibi yapımlarda oynayan Kuzey Makedonya'nın ünlü sinema ve tiyatro oyuncularından Luran Ahmeti, 46 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Oyuncunun ölümü, meslektaşlarını da yasa boğdu.

Kuzey Makedonya'nın ünlü simalarından Luran Ahmeti, bir süredir başkent Üsküp'teki Devlet Hastanesinde koronavirüs tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan 46 yaşındaki oyuncu, yaşamını yitirdi. Ahmeti'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğarken birçok isim sosyal medya hesaplarından Ahmeti için taziye mesajı yayınladı.

İşte Luran Ahmeti için yapılan bazı paylaşımlar...

BÜLENT ŞAKRAK

"Ah bee koca Arnavut. Devrin daim olsun"

FURKAN PALALI

"Ah be Luran... O kadar üzüldüm ki. Mekanın cennet olsun loçkam"

CEYDA ATEŞ

"Canım Luran, Elveda Rumeli ve Makedonya günlerimizi unutmayacağım. Mekanın cennet olsun"

KAAN URGANCIOĞLU

"Çok güzel adamdı, yakınlarına sabır diliyorum"

HAZAL KAYA

"Çok üzgünüm gözyaşlarım durmuyor. Çok özleyeceğiz loçkam. Bu ne zamansız ölüm"

CELİL NALÇAKAN

"Tanışmak kısmet olmadı, ama tanıyan ahbaplarımdan ne kadar iyi bir insan olduğunu duydum daima. Oyunculuğuna hep çok imrendim, birlikte oynamayı çok istedim, kısmet olmadı. Ruhu şad olsun, ailesi ve sevenlerine sabır dilerim. Çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı