Luran Ahmeti kimdir? Luran Ahmeti öldü mü?

Luran Ahmeti kimdir? sorusu vefat haberi sonrası gündemde yer alan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Luran Ahmeti öldü mü? Luran Ahmeti neden öldü? sorularının yanıtları haberimizde. Kurtlar Vadisi Pusu, Limonata, Elveda Rumeli gibi pek çok yapımda yer alan Luran Ahmeti kaç yaşında, nereli gibi merak edilenleri sizler için derledik.

Luran Ahmeti öldü mü? Luran Ahmeti neden öldü? sorularının yanıtları merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Pek çok yapımda yer alan Luran Ahmeti kimdir, kaç yaşında?

LURAN AHMETİ KİMDİR?

Üsküp'te dünyaya gelen Luran Ahmeti, üniversitede önce psikoloji üzerine eğitim aldı. Mezun olduktan sonra drama eğitimi aldı. Oyunculuğa ilk olarak Üsküp'te bir kaç yapım ile başladı. Çocukluğu Türk kasabalarında geçtiği için çok iyi bir şekilde Türkçe konuşabilen Luran Ahmeti, Türkiye'de oyunculuğa Elveda Rumeli isimli dizide canlandırdığı Dimitri karakteri ile geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer alan oyuncu, yakında yayınlanacak Büyük Sürgün Kafkasya isimli dizide rol aldı.

Başarılı oyuncu 2007'de Elveda Rumeli isimli dizide Dimitri karakterini canlandırdı. Dizi,Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yaşanan olayları ve Balkanlardaki koşulları anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Erdal Özyağcılar, Şebnem Sönmez, Berrak Tüzünataç, Tolgahan Sayışman, Filiz Ahmet, Ertan Saban, Gülçin Santırcıoğlu ve Tuna Orhan yer aldı. 2009'da Balkan Düğünü isimli dizide Leka karakterini canlandırdı. Dizi, dedelerinden kalan mirasa sahip çıkmak için yola çıkan dede ve torun'un yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Özgür Çevik, Saadet Işıl Atasoy, Filiz Ahmet ve Mustafa Jasar yer aldı.

Luran Ahmeti daha sonra Son Yaz Balkanlar 1912 isimli dizide rol aldı. Dizi, Balkan Savaşı öncesinde ve sonrasında Osmanlı Devleti'nde yaşanılanları anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Hazal Kaya, Tardu Flordun, Tuğçe Kazaz ve Furkan Palalı yer aldı. 2014'te ise Limonata isimli filmde Fuat karakterini canlandırdı. Dizi, üvey kardeşini bulup ölüm döşeğindeki babasına götürmek isteyen Sakıp isimli bir adamın yaşadıklarını anlatıyor. Ali Atay'ın yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerinde Serkan Keskin ve Ertan Saban yer aldı.

OYNADIĞI YAPIMLAR

Kurtlar Vadisi Pusu (2015- 2016)

Mutlu Ol Yeter-2015

Limonata-2014

Büyük Sürgün Kafkasya-2014

Takip: İstanbul-2012

Son Yaz Balkanlar 1912-2012

Tek Başımıza-2011

Reis-2011

Karakol - Herkes Adalet İster-2011

Hayde Bre-2010

Hicran Yarası -2009

Balkan Düğünü-2009

Bahar Dalları -2009

Kurtlar Vadisi Pusu-2015

Elveda Rumeli-2007

LURAN AHMETİ NEDEN ÖLDÜ?

Kuzey Makedonya'nın ünlü simalarından Luran Ahmeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ahmeti'nin ölüm haberini TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Twitter hesabından paylaştı. Şentop paylaşımında "Kuzey Makedonyalı dizi ve sinema oyuncusu Luran Ahmeti'nin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.