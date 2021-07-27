Lupus hastalığı! Lupus hastalığı nedir? Lupus hastalığı belirtileri!

Bağışıklık sistemi normal dışı işlevlerde bulunarak kendi dokularına karşı savaş vermeye başlaması sonucu belirtileri gözükür. Lupus nedir? Lupus ne demek? Lupus hastalığı belirtileri nelerdir? Lupus kelebek hastalığı! Lupus hastalığı! Lupus hastalığı nedir? Lupus hastalığı belirtileri!

upus hastalığının tedavisi de zorlu ve karmaşıktır. Hastaların uzun süreli güneşten kaçınmaları; düzeli bir hayat sürmeleri, enfeksiyonlara karşı önlem almaları, düzenli beslenmeleri, kimyasal içerikli gıdalardan uzak durmaları ve aşırı stresten kaçınmaları gerekmektedir. Lupus hastalığı! Lupus hastalığı nedir? Lupus hastalığı belirtileri!

LUPUS HASTALIĞI NEDİR?

Kelebek hastalığı olarka bilinen Lupus (SLE), öncelikle 15-45 yaş arasındaki kadınlarında görülen, ana özellikleri burun sırtından yanaklarına doğru uzayan, güneşe maruz kalmakla artan, kızarıklık; eklemlerde ağrı şişme; ateş, kilo kaybı; böbrek tutulumu; akciğer beyin kalp; kemik iliği gibi birçok organı etkileyen bir hastalıktır. Lupus hastalığında, bağışıklık sitemi bir süre sonra kendi dokularımıza karşı savaş vermeye başlar.

LUPUS HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Daha az olarak çocuklarda, yaşlılarda ve erkeklerde de SLE görülebilmektedir. SLE'nin gerçek sebebi bilinmemektedir. Ancak, eldeki veriler değerlendirildiğinde genetik, enfeksiyonlar, hormonlar, ultraviyole ışınları, bazı kimyasal maddeler ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.

LUPUS HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Lupus hastalığının tedavisi de zorlu ve karmaşıktır. Hastaların uzun süreli güneşten kaçınmaları; düzeli bir hayat sürmeleri, enfeksiyonlara karşı önlem almaları, düzenli beslenmeleri, kimyasal içerikli gıdalardan uzak durmaları ve aşırı stresten kaçınmaları gerekmektedir. Lupus sürekli bir takip gerektiren bir hastalıktır. Hastalar, ilaçlarını hekimine danışmadan kesmemeleri gerekir, kadın hastaların gebelik planlarını mutlaka hekime danışarak yapmaları gereklidir.

Kelebek hastalığının tedavisinde, özellikle organ tutulumu olan hastaların yüksek doz ve uzun süreli kortizon kullanması gerekebiliyor. Bağışıklık sistemi üzerine etkileri nedeniyle iltihaplı birçok romatizmal hastalığın tedavisinde çeşitli doz ve sürelerde kullanılsa da halk arasında kortizon kullanmanın kesinlikle zararlı olduğu şeklinde yaygın bir yanlış inanış var. Elbette her ilaç gibi kortizon da gereksiz yere kullanıldığında zararlı olabiliyor. Ancak bu hastalık başta olmak üzere birtakım rahatsızlıklar kortizon kullanılmadığı takdirde hastaya daha fazla zarar verebiliyor. Örneğin; hastanın aktif SLE'si var ve rahatsızlığı böbrek, beyin ya da diğer bir organı tutmuşsa yüksek dozda kortizon kullanılmaması yaşam kaybına varan sonuçlara yol açabiliyor. Gerektiğinde, hekimin önerdiği dozda ve sürede kortizon kullanılabiliyor.